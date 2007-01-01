Калужские специалисты восстановили отопление в домах Первомайска

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин сообщил 19 октября о завершении ремонтных работ в городе-побратиме.

Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина

Калужская аварийная бригада восстановила систему теплоснабжения в трех многоквартирных домах на улице Солнечной в городе Золотое.

В Первомайске специалисты выполнили масштабные работы в детском саду «Сказка». Они проложили новую теплотрассу от теплового узла до спортивного зала протяженностью 46 метров, смонтировав две ветки по 23 метра каждая.

Все работы проведены в сжатые сроки с соблюдением технических стандартов. Это уже не первая помощь калужских коммунальщиков в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов.