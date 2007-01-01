Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские специалисты восстановили отопление в домах Первомайска
Общество

Калужские специалисты восстановили отопление в домах Первомайска

Министр строительства и ЖКХ Калужской области Вячеслав Лежнин сообщил 19 октября о завершении ремонтных работ в городе-побратиме.
Ольга Володина
19.10, 12:03
0 178
Фото: ТГ-канал Вячеслава Лежнина
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Калужская аварийная бригада восстановила систему теплоснабжения в трех многоквартирных домах на улице Солнечной в городе Золотое.

В Первомайске специалисты выполнили масштабные работы в детском саду «Сказка». Они проложили новую теплотрассу от теплового узла до спортивного зала протяженностью 46 метров, смонтировав две ветки по 23 метра каждая.

Все работы проведены в сжатые сроки с соблюдением технических стандартов. Это уже не первая помощь калужских коммунальщиков в восстановлении инфраструктуры городов-побратимов.

Новости по тегу
первомайск
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InBLQnBqbVFWZGZUY3FXMUsrbWl4Nnc9PSIsInZhbHVlIjoicGwwZTkxbkdqMDUxRG54R0F0dGNjOVArZVl1R09ScVBDa09udDdtMEt6eklabDlGTG1uNmlVTE1zeHZnYi9yZ1BzL3VxbFI5dW96bnhidE1jWHVOc25lajBPYmdYT1MxVjhoL0grTnR2ajVDenZNd2NBK053bzNOTitIZXR2WitBMkFBalZxRjVSNFNqWjFRT1J6b3ArV1NFRUFNVC9CSkxLSEF0OFo3b3A0bExaUXJSb2FNTEpDb0hienJYSDQ5YkR4L25pMFNkNHVRN0FIS2dyTUc0azF5Ti91RFVSNzNxQ21PVXBSYWl6L0tDNnlhY3FFc3BvT3VqUWlZY2crSEE3T3Y1QmFmZjB6WDZUV1FsamlHQ0gxMDNyZm96bTdzM0hETVhEdTMxZnZwbkduNlhFUm1kY3VJb2tMZXd2cmhJK3dXUXZBWlhXSW9VRTAxSDJIV3FtUnU3NGc5TytOY0lGcmpNa1FOOXVHMTNvUEVHYXJ5a1IvSHp0N0pudnZNSnFXeWtuTlZXTmNDRkdQdUwvMmhMdTBBL1lDbytCY1lSZ210RlZGaVh4eXV4N0szcjFnWGtKY3RGVnVYTVRPMCIsIm1hYyI6ImYyNTViZDYzODk1YTNlZGZkYzExNmY1M2YxMDUyZWM0ZTRlOGNmN2ZiNzdlZTAwM2VhODc0NTcyOWMyYThhNTYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitZTDNKR3orbjdKL0kwYnRscThyRkE9PSIsInZhbHVlIjoiRUFWaWVyRmovQWM2VU5ML0ZkQ1Q3c2hwYlRqVlNxR2Z4RjN6MHJ3cFZDVmc2aWdkS3JPdlNwN2JxeXJsWmR1WTlWR29QMHQwWDZGZmcxU05GS1BIcmZXdytVejdmTHFhMWgraW5OdGcwc25tUURWVUtKeHBuTXZ3YlB6ckIxVjJ3bFhJdHdyQktBMDFzQW93ZGxPV2RwbnNBSXFhbkNqSytkejMyN3YvaFdrOEVEbjN3WEVNamVaT3oxcmIxalFwU1N0S0RSZGpEUDZlYkN5eHdLZStZY2tXRE5OUFIyS2g0Z1RlY1gwUklCL0FWMW1RaThGbm1OWHVCWkJZU2x1NGdnNXgrV0hFS0w3aEFTb0Rvc3JIK0xING4rS25EUDRxSjE3SXp5MENjUS9majdVazRZYWtmNStoQjhQNERWdHhHWEZRcmlKcjJaY3NtWG9saEcrS1E4OTBWYWlDcW5UOU4wb2xqNDBGMFNmUEdYMmUvZFlDZFcrQ3dUY3lPZCsxcElxWXVuMldvQWxSZXBNSXhNL3dNVjA5ckxvZ3ROMlNadHI1aW9FN0dBblp2Zk9iQ1BPZmhwRlMyV0k3ZmE0K2kxNWZkL3BNV044MHQxNlRncEViNU1VaFc4b3FheG1DL0tzYUlSM2pMWFJycHdGWGl2YlJ2ZXA2UHlTWUhLZ2tiMWhNYy90R0Vwb0twVzRDckcybzBLRU8rd3hUdTl5bUxnMmxvRHBQRUl2VGdCZWdPbVZFOGM2NStXSXJVNDYyeXpBZmN6b2FHeUlFbzRraHdaYllheFVXY3hVS2s0T0NNc095MGpoNXlFVkpsbkFEemkyYWhVemFCN1pZZWxlbyIsIm1hYyI6ImE0YzRlNjg3MTg2NDdjMTk2OTA4MjZkOTI0YmU5ZmMxNWQwYTFhYjg5NTc2MzI3MWIxODBiYTk3YWU0M2QxZjkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+