Афиша Обнинск
+6...+7 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области установили памятник «Непокорённый Козельск»
Новость дня Общество

В Калужской области установили памятник «Непокорённый Козельск»

Новый памятник установили в Козельском районе на площадке у храма в честь Сошествия Святого Духа.
Ольга Володина
19.10, 08:34
0 186
Фото/видео: Елена Слабова
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Подробности о символике композиции раскрыла временно исполняющая обязанности главы муниципального округа Елена Слабова.

Центральной фигурой монумента стал князь Василий со щитом, демонстрирующим герб города. Рядом расположена скульптура женщины, олицетворяющая силу и мудрость местных жительниц.

- Воин — отвага и готовность пожертвовать собой ради свободы. Монах — духовная опора и символ надежды в самые тёмные времена, - пояснила Елена Слабова. - Вместе они — единое сердце великого «злого города», нашего Козельска, - отметила врип муниципального округа.

Новости по тегу
Козельский район
Лента настроения
1 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ii95cUE3TUxHaGxGRlArcWt6ZG9IcFE9PSIsInZhbHVlIjoiSGNGeUZnNXRmeVRFQVdVM0lSejFJZGxnRjZrcUZIUzUwTEVFOW9YWjlBVi9oK1VYMytmRW1BV05JS0ZOdVlPaHB3Nk9oWDB0REtMR1B0eER1aDRabnpoK3gzTlYrb1VoendUUjE5YnhTL0ZMN3Q3YlcxSHhjSWU2OFJQdVNTeGZoM2t6ck9JTzdKY0ZCbzJBUmgxQktXNEt6WWc1dFZkdnVPRzlwTFdTdnJsYkExeDRrM1JuVzlGMXlQa08wdm11bEVjSHRLT3JjK2VRQ1JMV0E2SklrTzNPcngvY0VGdmllSnNTcW9ZditDK1BwWmJCU29KTFJIRlVVb1BZa01XQ29pcUtpR0RwVUFHeCtZSVZRdVZ1QXBQZUxpcUtFblhJa1JBdml4UUNiQVhyN2VnWlhzb0hxOS96eDNjRWpVMW1jWlRZemc5S2pWbDFSempyWVBqTEc0TzhKUTBCSW00K3ZBL0JOOE1lZWN6Z3kvL3VZNE1ZZjg3bnhDZTlvb1ZuQnpVY1cxOHNlc3F1Q1lPZEJwbnpxbko3Wlg1UXRkNkphU01SVTZDT1Z5V0RZK2E2QVBkK2sydjU4UUJEZjk4MiIsIm1hYyI6ImE1Mjk3YTAxOWU0Y2ZmZWY3NGYzZmI3ZDFmNGI0NTdhZDk2NzU2YzhiYmZiYTEwMWFmZWIyOWY0MjRmNWJkNjQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ii90YitndWZkRTNjUHBuZ0NaZkp0cFE9PSIsInZhbHVlIjoiS3FUTit4M3JmM1k1dkdQc0xIa0Zab2tPVTZGZTI1d3ZQT3Z3cXQwQUtZWHpjaDVxaTVCWEtIZSswN0VYd3NuOUFxdlFpdzViOEZVVllmWk9GMllLUmdIaytOY1YxYlIxZDJCN3k3WlIzTms3NWNkNkRVVXJGRTVEOWVXbkJmVVd4bEtGVFEyUUFiYndLYU5tVGRmeGFaQUNGdEczbTBKS1BFZ1JBME5aQzdTcGRGN0ZpMndFSytPTTd3d1ZyTHpSOWtVa0g4MUNVcGRnSVRzRDBFaXhiL3lZdis1UHNjUnl5d3ZHbzVmT2l5cHlBTVkzRFByNWFZdVF0Y1NMemVMSi9FVmUyZHREUUpMM0ZmSzRrRkZIUkdZSHJmVmlCL2RudkJUalFjcWRtZlhpN2pBRWhxNTdOWUYzS29kb1Q5bmV6b1B2ckVFaXR2UXl1NTVNYlRqWkZDU25oL1I2SHZhVGFYcmk5bHk0RHZjUk9vUFc5OWlER3FUWW15OXRqV1pESXRWRmJIVktuT1R1U0xPWXVNeWlmUExpQ3hmNWZFU2JqZWRGL3RRajRvdUdRR09HWGlLTlNpSHNJcnBWd3doZjZWd29NSHpnWTVpN2N6SFJHV2w3S3VIYU9GT3lpM2JycW1qWUU1L1FvQTFPbEQ3bTFxQ0VKMTVUcGpWcjdKVHFQVThsWHRjYW8rTjNGQlFvMW5pY1lTYmV4cktUQWRydUhraTBSMDhxb0F4TTVVMk1wUWRTMGQ4VWkrOHFURW9ha25PY1dScG05blNmdW5RMzVmZ3p5bEhLWWZpZ0pZVFdmMXZaQ0JFRTNHeHFFVGoreGZWYXQ0aEQ0akd5MWczaiIsIm1hYyI6IjBhMjkwZDMzMTM1YmZhODVkMzViM2E5MWQ3NTc2ZDI2NTIxODlmNTdmYmIyODBlZDRmYzQyOGE2N2Y2ZGEyM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+