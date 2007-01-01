В Калужской области установили памятник «Непокорённый Козельск»
Новый памятник установили в Козельском районе на площадке у храма в честь Сошествия Святого Духа.
Подробности о символике композиции раскрыла временно исполняющая обязанности главы муниципального округа Елена Слабова.
Центральной фигурой монумента стал князь Василий со щитом, демонстрирующим герб города. Рядом расположена скульптура женщины, олицетворяющая силу и мудрость местных жительниц.
- Воин — отвага и готовность пожертвовать собой ради свободы. Монах — духовная опора и символ надежды в самые тёмные времена, - пояснила Елена Слабова. - Вместе они — единое сердце великого «злого города», нашего Козельска, - отметила врип муниципального округа.
