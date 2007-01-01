В Калуге семь лошадей гуляют по детской площадке

В субботу, 18 октября, калужанка оставила комментарий под постом губернатора в мессенджере «Телегам» с просьбой разобраться с бесконтрольным выгулом животных.

По её словам, животные спокойно гуляют по детской площадке у дома №15 по улице Дорожной на выезде с Северного и Кубяки.

— Как можно прекратить этот ужас?! И коровы, и быки, и лошади на детских площадках, дорогах, дворах!!!- возмущается горожанка.

— Три дня назад по дороге стадо коров, быков и телят шло по дороге! - добавила женщина.

Администрация города Калуги прокомментировала ситуацию:

— Наши сотрудники проводят встречи с жителями, в том числе с участием полиции, и разъясняют, что бесконтрольный выгул животных недопустим. Если удаётся установить владельца, нарушитель привлекается к административной ответственности, - пояснили в органе местного самоуправления.