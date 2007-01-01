Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Владислав Шапша: гордимся, что калужская земля остается надежным щитом для Родины
Общество

Владислав Шапша: гордимся, что калужская земля остается надежным щитом для Родины

Дмитрий Ивьев
17.10, 17:00
0 253
Читайте KP40.RU:
17 октября исполнилось 64 года со дня образования Козельской Гвардейской Краснознамённой ракетной дивизии. Об этом напомнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Он выразил благодарность военнослужащим соединения за верность воинским традициям, вклад в обеспечение безопасности страны и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. Также глава региона направил искренние поздравления руководству дивизии, её личному составу и ветеранам-ракетчикам.

- Гордимся, что калужская земля остается надежным щитом для Родины, - отметил Владислав Шапша.

калужская область
Партнёрские новости
Новости компаний
