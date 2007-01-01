Владислав Шапша: гордимся, что калужская земля остается надежным щитом для Родины
17 октября исполнилось 64 года со дня образования Козельской Гвардейской Краснознамённой ракетной дивизии. Об этом напомнил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
Он выразил благодарность военнослужащим соединения за верность воинским традициям, вклад в обеспечение безопасности страны и активное участие в патриотическом воспитании молодёжи. Также глава региона направил искренние поздравления руководству дивизии, её личному составу и ветеранам-ракетчикам.
- Гордимся, что калужская земля остается надежным щитом для Родины, - отметил Владислав Шапша.
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь