Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге 42 руководителя получили дипломы по Президентской программе подготовки управленческих кадров
Общество

В Калуге 42 руководителя получили дипломы по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:08
0 274
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Состоялось торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Дипломы получили 42 выпускника — руководители ведущих региональных предприятий, институтов развития и промышленных компаний.

За 27 лет участия Калужской области в программе её прошли уже более 1 350 управленцев. По статистике, каждый четвёртый выпускник впоследствии получает повышение. Кроме того, проекты калужских менеджеров не раз становились победителями всероссийского конкурса «Менеджер года».

Губернатор отметил, что в 2026 году этот конкурс пройдёт именно в Калужской области. По его словам, участие в программе особенно важно в нынешних условиях: оно не только развивает управленческие навыки, но и формирует лидеров, способных принимать решения в условиях внешних вызовов и работать на благо региона и его жителей.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
5 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InArUkJhS0d5alNYQ1NXVTFGNytid3c9PSIsInZhbHVlIjoicXZaak95NTF5MnpJVXI3bklhT21CdFU1cjZuUkR4R1RHejJSMjMyQklNU3FsaTM3YmZDYlNvSTBmZ1oxNGtSQUZESGFXS2hWam9hN0VzemhJWWUrcHkxZkRWYkg2YVFDR0tWK2FBbGhQbGNFYldMVktPT3N5TnpXcHNwa24wNzc2OXJ3WmJaNHpCYUxvWU9SNzRCNk1jUC9aZk9ZcUt5bjgra3Y3SCtkTUxQU3JKTEIrZkdMSDBlQldOMzlWdWt1RW1LcHpUZS8xRHg1VnE4ZGNGbUdCTnJZNFp6R0ZNRUtEL1djNkpnc2lBRGdzVzdOVXF2OG9pajVKV05vcUpQSkQrdGpwSGFJMFpNdXNvb2JnbnJZWU5vcjBITlhiYXFSNnl1UDA4UmdJNEJldXkzenNRMFN5T0xRRVlQSm00cE10VmpmM2Y1NVhGdXpqNHNVWVBHaUJra29ycEFnbUdHYmlrVnk1ZUduZGJ6NDJpWk1wQWdVVWtaZzVNUFFwb2FvYXprVEUzbG5URm1iSHgwZkptem9ReUplTEM2Z09TU1lHTUlEMTdBRXdiQUpUTDcxbFpyOTdPVzJRQ3Z2SENHYSIsIm1hYyI6IjdhOWFiMWEzZGMzMDIxZTcxN2QyMDViYWMxNzZjZDM0YTA0ZTBhNWQ0ZWQxM2M2MGI0Y2RhOWFmODI5MGMzYmUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkczbmpDZ3FSZHd2M2FRRlQrekZtVWc9PSIsInZhbHVlIjoiWHljRmlxVGZSd3dBNkZXb1hvQ2NncFpEa093eDRjOTFuanJSV3ZiVDZxS1VXbVpFN2IxNWptZG5mVDhKZUxBM2pvYVhJNjRhK3RHVmROTFUwWU8zc2RVSm9xazFTcndOc2pON2lDWUdlbVNxVDNVZUo3Ri9naXc2a0RqaWtIakxPZEdqRERrMkt5NkhPQnlyMmNBTVcvaFplMXp2dUJHTk1ObTZ3eFJTclVEWFNRSGhCTUtjcmt2Qm8vcGpkYll5T05pYVczUVY5QTMrcjkwcFdVQUQ3S0g2T0x1Z2pXRXNiQkNuTC8zMTd0WFNnWFdVRndaUGx1bzNBRFJ0MkZwV255NE9YZWxUVW9oVG1ySHFaMzczOVB0cVljV1FWN1czejZIb3N3aEZ0NWVOY0dGWUtDVXZ6Q0h2Q2FBR3JNYjJkVFA1VWNMbmd0NnFvVVQwdkFOVGNrZ0hORzd4aGNzeWRSSkIvV2p5NFdEYXplSkhLb1k1cjMweGxwb3pGN0tYWDIwb1I4akl1Z2F1aEJzNk5HNzBoZHFKb1VaWkNQR280WXBDMTFzT0w3M01NZm1kMHI4WWFydFEzZnRmK1duV2ZQZEpUSDZqcnRnVDVXMyt4UUlGMnozZFBWZWpwaVo3K2VzVzdQR01ibDJwTWJtUE9kSit6ZkxlTHN1c1lrYmcvb3lnbTR4cEQ3M0ZBWG1vYStEUW40ZmhNc3FBSklpZ1FSS0FHTkQySVNlYm13bSt6SzNycTVnNWxHVmUrVU5mUkRBZ1hFNEV6RWtkNjhtekRFejRESjJrOFhsUkd0QlN3SnlrTTNDdnVNcUU0WEYrNWdqcVRzOXFac0lobkROayIsIm1hYyI6ImZiY2I4ZmMyYjY5YTFjNDFlMGU0NWY1NTMyZjM5MGI1MTAwOGZmYTFjY2UzODIwMDBhYTEzOGZlMDlkY2FjNmMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+