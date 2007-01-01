В Калуге 42 руководителя получили дипломы по Президентской программе подготовки управленческих кадров

Состоялось торжественное вручение дипломов о профессиональной переподготовке по Президентской программе подготовки управленческих кадров. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Дипломы получили 42 выпускника — руководители ведущих региональных предприятий, институтов развития и промышленных компаний.

За 27 лет участия Калужской области в программе её прошли уже более 1 350 управленцев. По статистике, каждый четвёртый выпускник впоследствии получает повышение. Кроме того, проекты калужских менеджеров не раз становились победителями всероссийского конкурса «Менеджер года».

Губернатор отметил, что в 2026 году этот конкурс пройдёт именно в Калужской области. По его словам, участие в программе особенно важно в нынешних условиях: оно не только развивает управленческие навыки, но и формирует лидеров, способных принимать решения в условиях внешних вызовов и работать на благо региона и его жителей.