В Калужской области разоблачили фиктивный брак
В пятницу, 17 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о признании недействительным брак между иностранным гражданином и гражданкой РФ.
По словам прокуратуры, брак был заключён за денежное вознаграждение.
— Установлено, что супруг (ранее гражданин иностранного государства) подал заявление на вступление в наследство умершей гражданки Российской Федерации. С указанным иностранным гражданином женщина ранее знакома не была, совместное хозяйство они не вели, вместе не проживали, - рассказали в ведомстве.
Брак признали фиктивным и аннулировали.
Прокуратура района взяла дело под контроль.
