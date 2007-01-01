Афиша Обнинск
В Калужской области разоблачили фиктивный брак

Евгения Родионова
17.10, 22:15
В пятницу, 17 октября, прокуратура Тарусского района сообщила о признании недействительным брак между иностранным гражданином и гражданкой РФ.

По словам прокуратуры, брак был заключён за денежное вознаграждение.

— Установлено, что супруг (ранее гражданин иностранного государства) подал заявление на вступление в наследство умершей гражданки Российской Федерации. С указанным иностранным гражданином женщина ранее знакома не была, совместное хозяйство они не вели, вместе не проживали, - рассказали в ведомстве.

Брак признали фиктивным и аннулировали.

Прокуратура района взяла дело под контроль.

