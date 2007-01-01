В Калужской области мигрантам запретили работать курьерами

Запрет введен на весь 2026 год для иностранцев, которые трудятся на основании патента. Соответствующее постановление правительства №579 16 октября подписал первый заместитель губернатора Константин Горобцов.

Мигрантам по патентам нельзя работать на территории Калужской области в торговле, на производстве детского питания, в перевозках опасных грузов, пассажирских перевозках, доставке еды и прочей курьерской деятельности. Также нельзя заниматься сдачей жилья, автомобилей, работать в ресторанах, кафе, парикмахерских, салонах красоты, в учреждениях образования и культуры.

Предпринимателям дали три месяца, чтобы привести свой штат в соответствие постановлению.