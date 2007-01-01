Афиша Обнинск
+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области мигрантам запретили работать курьерами
Новость дня Общество

В Калужской области мигрантам запретили работать курьерами

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:57
0 711
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Запрет введен на весь 2026 год для иностранцев, которые трудятся на основании патента. Соответствующее постановление правительства №579 16 октября подписал первый заместитель губернатора Константин Горобцов. 

Мигрантам по патентам нельзя работать на территории Калужской области в торговле, на производстве детского питания, в перевозках опасных грузов, пассажирских перевозках, доставке еды и прочей курьерской деятельности. Также нельзя заниматься сдачей жилья, автомобилей, работать в ресторанах, кафе, парикмахерских, салонах красоты, в учреждениях образования и культуры.

Предпринимателям дали три месяца, чтобы привести свой штат в соответствие постановлению.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
26 оценили
88%
0%
8%
0%
0%
4%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImFJVUhBUUVxQ0pMcWNOME1WWnNCaUE9PSIsInZhbHVlIjoiVnJUZzdwV3dqTUNPbzlDVUdqbTFOdldoQmlrenNPc0l3bGhYTmlueUJyLzFQeVdCR3RPTlhOWEhvZUxQQVFIZ2NVVDNUVXlrelZ2UUNUeW91cEVWRkJCQkc2cjI1TDN6Y2RTQmNSSGxiNloySlVabEpyTW5iY1k4OVRkRjRraVpkWFZNcHdacE9IUVlFZkVkUmhwSXBBYm9GRjF6ZjZ0aTFjNWJVOWl6aGM1a1UvZ0IybWFxSUtybEUvQnliUjczTC9tei94S1J2b250TlcvcEFKeVdwRGpmNW1QcjlySzB6RHNYaTdlVVFVa3NPQ3BzWStmem10NkhROWZLYTJiT055dG82VTdkTTY4bXNsR0dIc3EvaEtSWXlnVjJYRURnMk1yb3IyQTA5NnJMT0oya21MZjhqc3l5VUtTU28xZUZXSndqQ2UvTktQR0hqcEdoYVUveWZoNWVySmE1UVdzQ2ZmZElKRE9Bem9EZjdMVHlIZ1FPZkczZFcyelVFV3FDRjVFS2FuNko3Q3NvZHduM3FHOWhMSnVKVm53RnBEbFNyNlg3dWp3d3Q2Nmh0WW9QT1hVR0pnSFYwYytaZlYzeSIsIm1hYyI6ImZkOGE2ZDRmODcwMzE5ZWFmMjc0YzViMjE5NjQzYjFjNmE1YzhlODEyNjQxYzY1ZDIzMjUwMGI3MDQyZjBhZmQiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlJwOXAvSm5DZkFyV29Id2JjSUFTWFE9PSIsInZhbHVlIjoiYnpxVThNdHZHelVFOE83UEVMM3B3SjZ5VzNWUkVldnA1K1R4U2VvY1JpQUtmNW5GeVlPbFZPYkxXTHhmSHBLaFBaUjFSOW56ZTh4NVFUUXhhMXVycWt2cHh4dVI0dnNWeFRuU29UOTBjZjNHM1dua2MxV0tYNzdCQ0JYcEI5eCtyMGFPc3VWMk1mUXFtT2h5THVGT0NJckN3MXZXd1JiN1RHRERpMmNSYjJHUkI0Um1Wc2pXUno2NG9ycWp5NHhHOUZKM0lwMmg5dzI1QjlGRE5KME0wTlFuM2d1emZJK2NJSUw2V1MxVndxQ2Y1Vk9ISEFWWVNjZkx4NTNqRGlOYVZFSXh0SE0vQUN0UG9OdjBqcFJiQUozNjM5ZmpTZ0U5bzQzaiswM0xYT3RtMGRmYU5qOHJCQ3ZkKzFNL1UvcjA4NjhvbWdkRDVGUTNvdUNVUjh4bFdPOGdSMzNhNWF0VmZwZWhLYWpPL1BsQjFTeDVCK0IyYTlkK0NTSThhMlR4dnV4R2k2bGp5bHY2NHFUaFQwUzBva1lDbnN0am50ZnJPdzNmWFgxOGtMTmNZM0oxa3A4SSt5ZUVoVFZySDlIVXVuWTNFLytJUHJJQm9qc0U1TldOV2pMbmhYay9wdUcyYTBoYUhleUYwRXVOa1BpZHZpWG5PZFpsTVdUSUcyT0h4b2VYNVR5OE1SSk50K2ZuUSs0eEluOW55bkxSU2N2VytUbkJPN3ZWaWQ5dHhOYnZxTzEvbythOG41bThEMU9UTEtUSXhOV0F1U3Uxdmh1WkJ1eDlOektuRUY0NzdHSkdSSWZNalk4M29TZGt6alczLzNkbGVzY01WVTM0QVk4MSIsIm1hYyI6ImExZGQxYjlmNzBmYzY2NDE0YzdkNjBiZTVkMzNmZjAzZjk1ZmExMjhmOGI4NmYyNDEwNTYxOGI1NWQ1YWI2M2EiLCJ0YWciOiIifQ==
18+