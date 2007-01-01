Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области выбрали народного участкового

Дмитрий Ивьев
17.10, 15:32
0 511
Им стал старший участковый отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Дзержинскому району Андрей Мишкин. Он стал лучшим на втором региональном этапе конкурса «Народный участковый-2025».

За Мишкина проголосовали 11 363 пользователя.

Калужанин служит в полиции с 2013 года. Он работает в Кондрово.

Теперь Мишкин будет участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025», который пройдет с 1 по 10 ноября.

