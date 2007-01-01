В Калужской области выбрали народного участкового

Им стал старший участковый отделения участковых уполномоченных полиции отдела участковых уполномоченных полиции по делам несовершеннолетних ОМВД России по Дзержинскому району Андрей Мишкин. Он стал лучшим на втором региональном этапе конкурса «Народный участковый-2025».

За Мишкина проголосовали 11 363 пользователя.

Калужанин служит в полиции с 2013 года. Он работает в Кондрово.

Теперь Мишкин будет участвовать в федеральном этапе Всероссийского конкурса «Народный участковый-2025», который пройдет с 1 по 10 ноября.