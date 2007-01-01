В Калужской больнице №4 появилось пять новых врачей-терапевтов

В 2025 году в Калужской городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина произошло значительное кадровое пополнение: в коллектив влились пять молодых врачей-терапевтов, обучавшихся по целевым направлениям. Об этом сообщил 17 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Свою профессиональную деятельность в больнице начали выпускники ведущих медицинских вузов: Станислав Дроздов и Элина Копычева - Сеченовского университета, Александра Полякова и Анастасия Надеждина - Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, а также Ольга Мякоткина - Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

Губернатор отметил, что 17 октября отмечается День участкового терапевта - врача, с которого начинается путь пациента в системе здравоохранения и который играет ключевую роль в первичной медико-санитарной помощи. По его словам, дефицит таких специалистов ощущается особенно остро, и власти региона продолжают активно работать над его устранением.

Владислав Шапша поблагодарил участковых терапевтов за профессионализм, внимательное отношение к пациентам и ежедневный труд.

Он также подчеркнул, что для решения кадровых проблем в здравоохранении на 100% задействованы программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а меры поддержки медицинских работников постоянно расширяются.