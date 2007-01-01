Афиша Обнинск
+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской больнице №4 появилось пять новых врачей-терапевтов
Общество

В Калужской больнице №4 появилось пять новых врачей-терапевтов

Дмитрий Ивьев
17.10, 12:55
0 187
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В 2025 году в Калужской городской клинической больнице №4 имени А.С. Хлюстина произошло значительное кадровое пополнение: в коллектив влились пять молодых врачей-терапевтов, обучавшихся по целевым направлениям. Об этом сообщил 17 октября губернатор Калужской области Владислав Шапша.

Свою профессиональную деятельность в больнице начали выпускники ведущих медицинских вузов: Станислав Дроздов и Элина Копычева - Сеченовского университета, Александра Полякова и Анастасия Надеждина - Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ, а также Ольга Мякоткина - Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

Губернатор отметил, что 17 октября отмечается День участкового терапевта - врача, с которого начинается путь пациента в системе здравоохранения и который играет ключевую роль в первичной медико-санитарной помощи. По его словам, дефицит таких специалистов ощущается особенно остро, и власти региона продолжают активно работать над его устранением.

Владислав Шапша поблагодарил участковых терапевтов за профессионализм, внимательное отношение к пациентам и ежедневный труд.

Он также подчеркнул, что для решения кадровых проблем в здравоохранении на 100% задействованы программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», а меры поддержки медицинских работников постоянно расширяются.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
1 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImtoOWdZZXlnNXpwWXNubVVvaGlyblE9PSIsInZhbHVlIjoibDRVL3dqM1BHUGk1cTcxNDFOQURhd0pwTDZzLzh5MGtBS24wYXhtY21SL1hBdFB2a1F4aVAyV2ZjZ0ZFL25oR1hBTEhzWnIyNkJQdU9Zb1h4UWFFa3NpNGxnc2FMV2pPbnZBRG0rcmVTa2VKc014M3RFRVJFMkpMYmlnM29rRVU1bG1GUEVUSXcyMy96U0RSZWRjdTE4RkEySHhuWFI0emZiUGJPL24xRkUvNk1NRllWSkg3bTkxVTZKaUFFRDdCV3AyUGU4U3dnR0RzT3E5V01keGRaTm5TSXRNMG5kSkcvVzJGYzVySmJmUExJRldXb3dCZC9YN2ZzQUZSZXgwanhiZmdPckRGNWNTYTJmcVd0ajd0TG1xNGZhQXoxU3AvUHkxLzVwK09tTFVUOWc2NHpNZUg5OUNyQzNRczFsYkoyMldaRE41VTkyMkV0QkE2MFByNmdmaTJyTXhKMS9mNHJZR25TbGxTUksvUHZZd1UzckNEb1diMVoramV2WWNiMWVKUzVzVVZtVEJNQmtXRng3eWlYTHRvQVZiSXJBNUd4cGdjYUd6cEN3dEFnOFEvMHdSWDM1c0ZaK0V1S2ttLyIsIm1hYyI6IjYxZTY3ZDMwZmQxNTA3MTEwMGI1NTgyM2NiODRhNzkzN2IyYzc3OTE3NjA5YjBiZmM0MTc2ZWYyOGI3OGM3ZWMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Imtkb21BeFRrRjl0bk5NdnRTZ2FncGc9PSIsInZhbHVlIjoiMWRPay9VUENIUlJnT3dZZTlBeWhFcDZ3NjF4WWdpYWZnN1NwbXZINk1ndjUzdHFXZjNjbUlsd05IcG1GbHM4TWcvZFhxejRvWndMWXcvK0dacmVZOUUrK3B1OGdvU2J3aHQ4WUFQR3NoT2RRUGVUWnIyTFNxWFN1YXdqUzJEbTI1bzN6ZmxjK0YyM2tTRFVLWjVrS1JUcjlsVFJNbXhqOWVDRlhFMFRoZnZhSnlBdEloZ0docExaaTlXWVJGTEFjcDBVMHpEcjFFb28vb2dMWmM0eWZLTk0weGtxOTY1VXptTDRLZWhjMWwyRFFZVHRRTEUyWmdFeldyN1BOcElTeU12MWF4WTFXY2xvZURjVzRralhGa2F6dDVCck1mbWNwZk1oZkZZTzJ2a2pTVjgramVHOCsrcDlqTkp6cGJwRnE4dWo3MFlqbEdqUi8zdDEyWXlSNTFzL0JOR1ZPRDMzN2FFWDM2UTFSUEhETEZXM3JpeFRRYzM2K3FtQ2RsTDRaWkRDRmd2N1RLK0lrSVRrZmpyQXcvM1FUUCtwZXgyNEsrVEVXc09nMUVybE4yNG1yVElnMUQwVWttOW9NdTRHdFdqdVJLblFmRVkyYTFwencrMG4wSWNTelljY055Z2l5aXpHZ3F4cENrb2lnVlhnblRmYjlSWnhubTFyYkpqWEdGbkNxNG9NRXlOa003U1NLNG42SnBJbU5KQStBQkRJZ2ZaUmJqRVNLOFo0K0VLWGhvMzF5Tzc5R1R4M0xtYUhTRE5QUFhlVWN4UjZGbzZNRHEzMjV4cnBWR0RFaUhlMlhleEx2WmJtY0JiUGk1WklnMGpLTjJQQUtHMUluLzlVViIsIm1hYyI6IjM0OWI0ZTQxZmJmNmM4M2MyYzFmZDFkZWViN2RjZjJiYzY4NDljYzc1M2RjOGVkZWMwNmY3ZDg3ZWM4ZDJlNDkiLCJ0YWciOiIifQ==
18+