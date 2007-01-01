В Калуге подвели итоги осеннего IT-хакатона

В Калуге в третий раз прошёл межрегиональный ИКТ-форум, в рамках которого состоялось награждение победителей Осеннего хакатона в сфере информационных технологий. Об этом сообщил заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

Первое и третье места заняли команды Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского, а второе - студенты Калужского филиала МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Форум, организованный при поддержке региональных IT-компаний, также стал площадкой для обсуждения актуальных вопросов кибербезопасности.

Дмитрий Разумовский подчеркнул, что в условиях растущих киберугроз такие мероприятия особенно важны: они позволяют специалистам и студентам обмениваться опытом, находить партнёров и вместе искать решения современных вызовов в IT-сфере.