Губернатор Калужской области поручил ускорить выдачу льготных лекарств

Несмотря на снижение числа жалоб по сравнению с предыдущими годами, вопросы по обеспечению льготными лекарствами по-прежнему поступают от жителей региона. Об этом 16 октября сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

В 2025 году число льготников, имеющих право на бесплатные медикаменты, выросло на 7 740 человек. В том числе увеличилось количество пациентов, проходящих противоонкологическое лечение, - на 1 308 человек. Почти треть из них получают дорогостоящую таргетную терапию.

Для обеспечения растущего спроса на льготные препараты из областного бюджета дополнительно выделено около 700 млн рублей. Все контракты на поставку лекарств уже заключены, и медикаменты начали поступать на склад. Их распределение по аптечным пунктам запланировано на следующую неделю.

Губернатор дал поручение Минздраву и государственному предприятию «Калугафармация» ускорить маркировку и сортировку поступивших препаратов. Работа будет организована даже в выходные дни, чтобы пациенты получили необходимые лекарства как можно скорее.