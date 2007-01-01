Афиша Обнинск
В Калужской области назвали самые дефицитные профессии
Новость дня Общество

В Калужской области назвали самые дефицитные профессии

Дмитрий Ивьев
17.10, 12:16
0 958
Несмотря на общее снижение числа вакансий в сфере рабочего персонала, в Калужской области сохраняется острый дефицит квалифицированных специалистов. Об этом свидетельствуют данные аналитики HeadHunter за сентябрь 2025 года.

По сравнению с сентябрём 2024 года количество вакансий для рабочих в регионе сократилось на 7% и составило 3,5 тысячи. При этом число резюме выросло на 30% - до 9,5 тысячи. В целом по Центральному федеральному округу наблюдается аналогичная тенденция: спрос на рабочие профессии падает, а предложение - растёт.

Однако, несмотря на увеличение числа соискателей, рынок труда в Калужской области остаётся дефицитным. На одну вакансию в среднем приходится всего 2,7 резюме, тогда как рыночной нормой считается 4-8 резюме на вакансию. Это означает, что работодателям всё сложнее найти подходящих специалистов.

Наибольший дефицит наблюдается среди следующих профессий:

  • Токари и фрезеровщики – всего 0,7 резюме на вакансию; 
  • Автослесари и автомеханики – 1,6 резюме; 
  • Слесари и сантехники – 1,8; 
  • Маляры и штукатуры – 1,9; 
  • Монтажники – 2,4; 
  • Машинисты и сварщики – по 2,6; 
  • Разнорабочие – 3,0; 
  • Кладовщики, упаковщики и комплектовщики – по 3,3; 
  • Операторы станков с ЧПУ и грузчики – по 3,9.

Эти цифры подтверждают, что даже в условиях снижения общего спроса на рабочую силу в регионе сохраняется высокая потребность в узких специалистах, особенно в промышленности и строительстве.

