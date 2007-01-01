Выдра попала на видео в калужском лесу

Запись с фотоловушки в пятницу, 16 октября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Охотничьи угодья одной выдры в тёплое время года составляют участок реки длиной от 2 до 18 километров и примерно на 100 метров вглубь прибрежной зоны, - пояснили в заповеднике.

В холодное время года при истощении запасов рыбы и по мере замерзания полыней, выдра вынуждена кочевать на большие расстояния, иногда напрямик пересекая высокие водоразделы.