Выдра попала на видео в калужском лесу
Общество

Выдра попала на видео в калужском лесу

Дмитрий Ивьев
17.10, 10:27
Запись с фотоловушки в пятницу, 16 октября, опубликовал заповедник «Калужские засеки».

- Охотничьи угодья одной выдры в тёплое время года составляют участок реки длиной от 2 до 18 километров и примерно на 100 метров вглубь прибрежной зоны, - пояснили в заповеднике.

В холодное время года при истощении запасов рыбы и по мере замерзания полыней, выдра вынуждена кочевать на большие расстояния, иногда напрямик пересекая высокие водоразделы.

