Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Губернатор Калужской области проконтролировал выполнение поручений по обращениям жителей
Общество

Губернатор Калужской области проконтролировал выполнение поручений по обращениям жителей

Дмитрий Ивьев
17.10, 07:21
0 257
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Владислав Шапша 16 октября сообщил, что лично отслеживает исполнение поручений, данных по итогам личных приёмов граждан.

Так, в Кондрово, где жители ранее жаловались на аварийное состояние автовокзала, уже проведён серьёзный ремонт: здание отремонтировано и переоборудовано. Остаётся решить последний вопрос - подключить отопление, за что отвечает районная администрация.

В деревне Большие Козлы Перемышльского района завершён капитальный ремонт школы, о котором просила местная многодетная мама. Работы завершены к новому учебному году, а в ближайшее время начнётся благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в Жуковском районе в деревне Стрелковка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установлены 82 новые опоры с энергоэффективными светильниками. Это значительно повысило безопасность как для местных жителей, так и для туристов, посещающих исторические места региона.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Inc1bDh2Y2psaXNBWng0cllFWlQ4Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiNUhiSjIwK1BWcnlwMFh3MUFodG9UeUwwVmtBVjYrY1Q1TkdoeHlwS2FzQmh0NFRqRDJ3dkJ5MGpvZ3F0KzROZ3UyWGZkN2JiU254c2hNK1BqSDdLWDB0ajE4c3BUaDBGazh3NkRPUEJ4Qlg3eDZMeXVjWmJNdUR1NUpic2U4TlpoM3FVU2FQVUhRY1B1bXI4TzN4TmsxemxGUThCN2ROTWpIWEVSRVEvYjFqU3pHUHJEWkVncXhIenQyN2JuaGtlOGdVNW1vSVc4UU5BUFMyNytueXFzbElwVEg2Zm40dHBPblVhK1VWM051Tm9JRlE2ZlZ5REdYM3pIdDlvalo4QU1JWkV5S21kY09GRTEyVjE1WUdZUkFSSjlhVUFvTjNyRjhPbHJjdzVQTWRDZXFDNFRmdFdHalgxbis3VVJid1hZbUEwWGgzK05mRTVISlh6U2Y4clk3dFJqSGJZa0FMKzZGZGx5aGxJaUFOcnpIalZRdDNqb3BBc2JpV0s2dkJua2g4SXBGZG1uN25DdExNbDIvUmtvdTNaTEtZcXFaWFg0VXQ5TnVPcFloYzYrbURNSGRpZm5pdzhIdHUxZDRxVCIsIm1hYyI6Ijk5Zjc2MTUxMjY4MGI3NmQyOTY1ZDQ3ZWI0MjI4YWUzYWMzOWE0ZjRjNDk0YTRkZmQxNmVhMTg4M2M2YTliN2EiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IitjMFMwRmw1alUwYk1MeHRYdktYQXc9PSIsInZhbHVlIjoiOUZlMS9KeDJwRnJSd1JRZjlTRUw3dm9PdktTdVMweGFsaWl5QTlyeVppRldFdVlaZ09POGtjYUQ0Tk1JeFJqWEl3STNWNy9vSmFDelR6dnZmYTZwN3VpajcwcTdxSUNYd0l6N21ZRXlrK1Fsb214S2FnRjV6SGF1K1huVjAvUEdRc0tYS0pHTXNaT3FxYWpEZzZMTkhTNmgvdW4yckhQTFVsUkQ5T0FKc3RUZGRpR0NJaUF4YUJrT0pDSEZubnZ6TFlTRU5NSS9YRi96ZytpYThrMDJEZzFVbTBNMHBRdi9pNko4cnhJdWlTREVoNnN6NU1LYWpIYkoxaUhMUTlEVXMyczN2MjNaK1h5aGRCNTZtOVorMnMvempIZm51QTU1SkZVVW9vZzdRQkEzNUY1aWorWWlwYTF5OExCM1FwMUIwRWd2N1ZaR2h1UlFDM00xRDErSmVndmlSSlM1UGJVL2diZGdnZ2RwRUsvSndFczFYaUVMN01KMEhPSElKaVZKcXc5SXRuU21iZkE0UHUxVmE5ellobEQrWG5hMWR5alpIbVRvV0pMbXl2RUpnS2VtUG9hMXVuNHVObE1HaWFRbHEzSlRhVlo4bnB0WnFIWHpwUXBCcDVINXdPYzVHbmNjNko4dVpnMnJmR0FxN0ZCZ2RKRGNBVFdjUjF3Mld3SE85MEYxWXp6SFdSYThKZFdnbjgwT1hHbjBMZ2Y0c2xIU0FoU05qSmNLVDVodzI5Mi9sb0hCbkErN2FpQmM1OTRucW1Rek14L21uSk10NGxyRENSVHhqd2ZyVWozUTE4Vy9hM1NzeFQ0aFVlb1FQbG94cS9HeGxMVHUxalhWOHRqeSIsIm1hYyI6IjIxNDcyNjYzYThiOGVlMDQyMDBiNzBlOGViNGM3NWMyMzEzODExMjUyMTA0NmI4ZGMzNjI1ZDFkODc2MWI3NDEiLCJ0YWciOiIifQ==
18+