Губернатор Калужской области проконтролировал выполнение поручений по обращениям жителей

Владислав Шапша 16 октября сообщил, что лично отслеживает исполнение поручений, данных по итогам личных приёмов граждан.

Так, в Кондрово, где жители ранее жаловались на аварийное состояние автовокзала, уже проведён серьёзный ремонт: здание отремонтировано и переоборудовано. Остаётся решить последний вопрос - подключить отопление, за что отвечает районная администрация.

В деревне Большие Козлы Перемышльского района завершён капитальный ремонт школы, о котором просила местная многодетная мама. Работы завершены к новому учебному году, а в ближайшее время начнётся благоустройство прилегающей территории.

Кроме того, в Жуковском районе в деревне Стрелковка в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» установлены 82 новые опоры с энергоэффективными светильниками. Это значительно повысило безопасность как для местных жителей, так и для туристов, посещающих исторические места региона.