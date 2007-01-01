Афиша Обнинск
+7...+8 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области назначили новых мировых судей
Общество

В Калужской области назначили новых мировых судей

Евгения Родионова
17.10, 09:34
0 571
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В четверг, 16 октября, объединённая пресс-служба судов сообщила об утверждении депутатами Законодательного Собрания Калужской области кандидатур на должности мировых судей в нескольких районах региона.

По словам пресс-службы, полномочия будут рассчитаны на трёхлетний срок.

Новым мировым судьей Людиновского района назначен Дедов Виталий Викторович. Ранее он работал в прокуратуре.

В Малоярославецком районе судьей назначен Симонов Вадим Сергеевич. До этого он занимал должность помощника судьи в Калужском областном суде.

Также депутаты приняли решение о бессрочном назначении Дометеева Владимира Дмитриевича на должность мирового судьи в Калужском районе. Он уже работал на этом судебном участке и теперь продолжит свою работу без ограничения срока полномочий.

Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjJ5Z3lQL1lkVUdoN0NXT3lLNUNKanc9PSIsInZhbHVlIjoiZEppVDFiS00xd3NZcnF6WFJVTHlaa01vNHJvRGtxcDlMa2R5bzRNUEtIMWJkbW4yZlZmLzd2eGR3ZkQrSkZySVE0NldGejRDemFNSmplemNMZkhMeW1aaVozczdjRWIzSjdod1R1WXZveFcyaHUveVVuSnJPMHd0VjVVeFA1U2lPUnJMVitUeHZ4YmJPellSaDAwZmswcjUyRFR3eTVYQ2hQUTZrLzJNNFlLaHZhUWVyd3ZNeGUvYzkzNGI5Zy92UFo4b2VNdk85Mlk1aHFPOWViSSt1TFhTYTRHNXVmMWZEaFYzdEl6bnM3WTJhb1dwcDRhdGh4YjE3S1I0U1RLdWpHcmRDOHBYVDJwRm90dzNDcU40OVpkZmU4NnBGc0VWeWtTTjdjL2FPMnRGcW9YMW5IMDdKYi8zVXA4WHVHdG1jV3NFYitFSzNWcGJDV2Z0ZkVNUkJFeXVQZHpsUGRrMktLUWpEQmtFRXdMUWJNeUtKWHY4WHAvNVhOQTV2SWVzYmU4aXJZcHNqb3pSTGZvK2dzdnEzSUJtTXVjejFDTjV5c0FNMm5jRG4xUjMwd0YwYjVCQWVEcVNqcmhZaVlmMCIsIm1hYyI6IjEyZTNiNDgxZjQ2NmFiZDUwODc5NjAwNjU2OGFlZGQzYzQxZGI2NzNmNWQzNzk5MDhmYmM1ZDdhMGRkODkxZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IjA0QTQ4b3Bvc1pzNnpqU2xxZjlRMXc9PSIsInZhbHVlIjoid2ZxUTZPUXIzdWVuT3NLUDcxZWp3ZnVsUTQ4Mno2WGpzdEJWSTZwMyttb01IcjdYTWc5bXhrOU5wWXJ1bUZSNUhrUlVWZHcwaEdScEE2Rm96dThEVzI2L1hIUGlkRDEyOFJoQ0JwZWp5YmRjOWhEKzVCTVVNbVg2cXFpREY0RFp4Kzc5U0tuWnZhazFWMkYyeEtlbW5WcWZDM05NUUdDNW5LcnJpMDZYQTJvQ1NZY2JxaGR5ZVZ2MFhGeDJ4UGVBLzlqTWJuMHlna2tLYTlJekZoVk5QMGU5aUdlQ2FRQ2k3L2VLaG00SHpQK0JvcWNWZ01CTnpJcVZMZFZISlZsbVk2MlErMEdQT0lLWFF4RmNpbnBvNi93WFh0QW5CTURXQURkWUtrUFUrSGtxcXpNVGtLMEJQbER5Y0pIUXU1MXl4NXhRTyt0dEJkR01WeFNubkZ4RWtiK1AzUHNlVE5pRGg1bEZoVGdMeS9WaUEzQ0NCL0Z0aGM5citCdWZKMWZhbEhxMUxPOVY2cUNYYndTUHZZTGZESWtkaGRoRzJLUnR2c1dYOHpITUQ1WmFWUHlwaFQ1YXBERXUvbFFVbmJ4dzNhbkRrRkpVdWlqb1NQUTZZU3RJQ29JM3picmZoeUFZK3g0UkdQTGR5YVdvak12L2JQQVFZczhaaWhrQVd6ZXJZRk9nZlBKMmliVE1NOUR2L2JweEJMeVpUQ3VybitaMHZ3TVVkS2hMNmpWbGo5RFM4TTFQNTlBZ0NMZmlVTXdLRG1sTGovQTNoN2FqK0ZtbkpJTFFjS1l6eHZoZUkrcElPT2pwOVJvTEwrelQ4SmRSMXBTaWFocUtjTTBPYzgyTiIsIm1hYyI6ImM4ZWM1NmVkNTdjNjNmNDIxZjhlNTI4ODkyZDg4MmNhZjc2YTFkYWFmNzY5OTM2YTk3OWFlYTMxYzE2NDY3N2QiLCJ0YWciOiIifQ==
18+