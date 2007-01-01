В Калужской области назначили новых мировых судей
В четверг, 16 октября, объединённая пресс-служба судов сообщила об утверждении депутатами Законодательного Собрания Калужской области кандидатур на должности мировых судей в нескольких районах региона.
По словам пресс-службы, полномочия будут рассчитаны на трёхлетний срок.
Новым мировым судьей Людиновского района назначен Дедов Виталий Викторович. Ранее он работал в прокуратуре.
В Малоярославецком районе судьей назначен Симонов Вадим Сергеевич. До этого он занимал должность помощника судьи в Калужском областном суде.
Также депутаты приняли решение о бессрочном назначении Дометеева Владимира Дмитриевича на должность мирового судьи в Калужском районе. Он уже работал на этом судебном участке и теперь продолжит свою работу без ограничения срока полномочий.