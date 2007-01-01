Опасен ли глютен в хлебе: названы пять главных заблуждений о главном продукте

Ко Дню хлеба, который отмечается 16 октября, мы решили разобраться в самых распространенных мифах, касающихся этого древнего и важнейшего продукта питания.

Хлеб — ​не просто еда, это символ домашнего тепла, традиций, культурного наследия. Однако в последние годы вокруг него разгорелись жаркие дискуссии: вреден ли он для фигуры? Почему некоторые люди чувствуют недомогание после его употребления? И действительно ли глютен — ​«враг номер один» современного человека?

Пришло время развеять самые стойкие заблуждения.

Миф № 1. Хлеб делает полным, ​от него обязательно толстеешь

Один из самых живучих мифов: хлеб, особенно белый, является главной причиной набора лишнего веса. Многие, стремясь похудеть, полностью исключают хлеб из рациона, считая его «пустыми углеводами», которые моментально превращаются в жир.

На самом деле, хлеб сам по себе не делает людей толстыми. Проблема не в продукте, а в общем балансе калорий. Да, хлеб содержит углеводы, но они необходимы организму как источник энергии.

Белый хлеб, действительно, имеет более высокий гликемический индекс, чем цельнозерновой или ржаной, но даже он не вреднее других источников быстрых углеводов, ​например, картофеля или банана.

Важно понимать: если вы съедите бутерброд с маслом и колбасой, основная калорийность будет не от хлеба, а от добавленных жиров и обработанных продуктов. А вот хлеб с авокадо, яйцом или творогом — ​вполне сбалансированный и полезный завтрак.

Исследования показывают, что люди, умеренно потребляющие хлеб, реже страдают от ожирения. Отказываться от хлеба ради похудения — ​то же самое, что отказываться от воды, потому что кто­­-то перепил и заболел. Главное — ​умеренность и выбор качественного продукта.

Миф № 2. Глютен — ​это яд, и он вреден всем без исключения

Глютен — ​белок, содержащийся в пшенице, ржи, ячмене и некоторых других злаках. В последние годы он стал настоящим «черным списком» в мире здорового питания. Многие уверены: глютен вызывает воспаление, повреждает кишечник, провоцирует головные боли и усталость. Но так ли это?

Глютен, действительно, опасен только для определенной группы людей. Речь идет о людях с целиакией — ​аутоиммунным заболеванием, при котором глютен вызывает серьезное повреждение слизистой оболочки тонкой кишки.

Также существует непереносимость глютена (нецелиакийная чувствительность), которая проявляется в виде вздутия, болей в животе, усталости.

Но таких людей — ​не более 0,5–2% населения.

Для остальных глютен абсолютно безопасен. Более того, удаление глютена из рациона без медицинских показаний может быть даже вредным.

Безглютеновые продукты часто содержат больше сахара, жиров и консервантов, чтобы компенсировать текстуру и вкус.

Они дороже, менее питательны и могут привести к дефициту клетчатки, витаминов группы B, железа и цинка. Если у вас нет диагноза «целиакия» или подтвержденной непереносимости, отказываться от глютена не нужно.

Это не мода, а риск недостаточного питания.

Миф № 3. Цельнозерновой хлеб всегда лучше белого

Цельнозерновой хлеб активно рекламируют как «здоровую» альтернативу белому. И это справедливо: ​он содержит больше клетчатки, витаминов и медленных углеводов.

Однако и здесь есть нюансы.

Не всякий хлеб, помеченный как «цельнозерновой», им на самом деле является. На упаковке может быть написано «из цельнозерновой муки», но при этом содержание такой муки может быть всего 10%, а остальное — ​обычная пшеничная.

Кроме того, некоторые производители добавляют сахар, мед, сиропы и растительные жиры, чтобы улучшить вкус, что делает продукт менее полезным.

Чтобы выбрать, действительно, качественный цельнозерновой хлеб, нужно внимательно читать состав.

— Первым ингредиентом должна быть цельнозерновая мука, а не просто «мука».

— Чем короче список ингредиентов, ​тем лучше.

— Идеальный вариант — ​хлеб на закваске. Он легче усваивается и имеет более низкий гликемический индекс.

Но далеко не каждый может себе позволить тратить время на внимательное изучение состава. Гораздо проще покупать товар у проверенных хлебопеков, у тех, кто работает уже не первый год и официально.

Миф № 4. Хлеб хранится долго, ​значит, в нем много консервантов

Многие потребители считают, что если хлеб не плесневеет неделю, значит, в нем полно химии.

Это не совсем так. Современные технологии позволяют производить хлеб с длительным сроком хранения без добавления большого количества консервантов. Например, используется контролируемая упаковка, снижение влажности, специальные режимы выпечки. Некоторые хлебобулочные изделия, действительно, содержат добавки, такие как пропионат кальция или сорбат калия, но они разрешены и безопасны в установленных дозах.

Если вы хотите максимально натуральный продукт, выбирайте хлеб с коротким составом и минимальным сроком хранения, ​идеально, если он испечен в тот же день.

Также имеет смысл отдавать предпочтение местным производителям, ведь им не нужно тратить время на длительную доставку, чего никак не могут избежать товары из других регионов, которые обычно находятся в пути два — ​три дня.

Миф № 5. Хлеб — ​это «мертвая» пища, он не несет пользы

Некоторые сторонники сыроедения или экстремальных диет заявляют, что хлеб — ​«мертвый» продукт, поскольку он подвергается термической обработке и теряет все полезные вещества.

Это глубокое заблуждение. Но хлеб остается ценным источником сложных углеводов, клетчатки, белков, витаминов группы B, магния, селена и других микроэлементов.

Кроме того, хлеб — ​отличный «проводник» других полезных продуктов. Он помогает усваивать жирорастворимые витамины (A, D, E, K) из овощей и масел, если вы делаете бутерброд с авокадо или оливковым маслом.

Говорить, что хлеб «не несет пользы», ​все равно, что утверждать, будто вареный картофель бесполезен, потому что его варили. Термическая обработка делает многие продукты безопаснее и доступнее для переваривания.

Хлеб — ​друг или враг?

Ответ прост: хлеб — ​это то, чем мы его делаем.

Если вы выбираете качественный, свежий, правильно приготовленный хлеб и употребляете его в разумных количествах, ​он станет вашим союзником в поддержании здоровья. Если же вы едите хлеб с высоким содержанием сахара, жира и консервантов, заменяя им овощи, фрукты и белки, ​тогда проблема не в хлебе, а в образе питания в целом.

Резюмируем сказанное: ​глютен опасен только для немногих. Хлеб не делает толстым сам по себе. Цельнозерновой — ​не всегда лучший. Консерванты — ​не приговор. А «мертвость» хлеба — ​миф, порожденный непониманием процессов пищеварения.

Ко Дню хлеба самое время вспомнить: этот продукт — ​результат тысячелетнего опыта человечества. Его не нужно бояться. Его нужно уважать.

«Хлеб — ​не самородок, он ​рукотворное чудо!»