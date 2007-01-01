Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество На заседании сессии регионального парламента были внесены изменения в областной закон о туристской деятельности
Общество

На заседании сессии регионального парламента были внесены изменения в областной закон о туристской деятельности

Ими предусматривается расширение категорий учащихся, имеющих право пользоваться льготами при организации экскурсий и путешествий с культурно-образовательными целями.
16.10, 16:45
0 223
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Помимо школьников, льготы будут распространяться на лиц до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

- Напомню, в Калужской области для учащихся действует субсидированная программа при посещении Музея Г.К.Жукова, а также субсидированные перелеты по льготной программе аэропорта «Калуга». Теперь воспользоваться данными программами смогут и учащиеся колледжей, техникумов в возрасте до 23 лет, - написал на своих страницах в социальных сетях председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Новости по тегу
законодательное собрание
Партнёрские новости
eyJpdiI6IkhpTlJiSTc2c2dXL25tWGJ5UnBMbmc9PSIsInZhbHVlIjoiTmxQMEx3NUhFakJTQWpSMGtJVXlkVHVLMC9NWU45eVdLYWxuZ0lSUENGRlFNRjBwTnJQekV3UUs3Tm1TeTNwNWQrdGdDT29nWFJpVXlFYmdIMlVRR3BZNFcrbWFza0FseVFwL0d4OUdoTzYwb1BxbVRqQWlLVjVuMXpkMmVLcU12ZWFBc1h1K0VLdGxSWHNuazI3MEFJNGkrNjZMWnNycTZQOWVaMkJmYjdHdzhrQysxS25xMnphekZPd3VnQWpYZERaUGhmb1dUa1ZpT1Q0QXpsdUVjaDg2dVdQQ0Zib3RDVC84WFpra2lxUlRGTDVzTVlOUGlpZnFPT2lPSUgvTjhCaWo5U05zR2p0TXhiUnlMM1VEVjRlMGg2d01xOG5aK2o0YlBHemdHekdWS3p3bVZUUmFrUFdpRXVrWHQrUlhyWnZjOERTVWt5M3F2Mzh3QjRrTXdSK3N5bnBVelpBYWZubDBjbVZ3aElsZnNZU3lsZThQOGVzQTJNUUlrK21jZW5ScXY1MTllVEdzVXZZdUhjYzFxUDZrdFNxN3JuU3Q4SGR0NDM0c0pqVUU3bUVSYUNYYnIzVmZRZ3Z6K2hrRSIsIm1hYyI6IjUwZTJjYjhmNzg4Zjk2YTQ5ZWQ2OTAyNjAyODkzZmE1Yjc5YWU3NGNlNzE1MDJmM2Q5ZGEwYjA0MmU4MDkxMDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdSa1BIdnR0Rk5CanRKUUt2Nk96RHc9PSIsInZhbHVlIjoiZnJ4VFdvRjlTNEV4a21tRjlUS044R0hrUyttbGlSNDV6L3ZwYUVDOE1JNi9aUElhQUozWXJWMGVGMnNseU5ucjNGMU5Sa2huWm50bGkyYUhlNkY2KzJWbGRFdm1sdXFHejJaWWtmWHVvVzIzMzhaYWwvK3JvOFVKbC9naUZHZzZaNUUyZlJXTGVDbkhVa0czYUNJM3h5ZEJEbkRBLytxL1Y1dTZyM1hEcVlzVnBqcmtHV0c3Q1lJVW9tTi90SkluL0FpWTFINFNPVjJsamxBRGxDb0UzZVQ3dW9yYXdma1ZjYWU3Z1dkeXplUFc1eTFkeHFxMUJiMm5ram4waFMyTk1IeWJDeFN3UzhHSE1IL1Z6VkFlL3Vqbm1BUkJLalAxcEZ3NmcwUnZpVGRVZmVmcE9rME9kWUlmZ25hYzVQdGZlUGN4OFZ6NC9Gc0RYUG5FVmFrQXNBZmo2d3J0SGczZHgvRjc5UmhHb3pWU0g0L0t2NDlqQTcxTVFqcUJUNnlSL1ZnOUdjaDdDOVcxY1lRT0ZUazdGVXNsMW9GOFJVaXpWRitCeDVIQzRLR1BuRncrRC9KbDJ0ZjVaMFhKRHFmaGZlTDRIZ0l1cmZ2K3NSQWNGUm5OSFE0S3Vqa0pzRStHOGpJMDI4eW4xMTNybkFHWWpGSlpNSmtOZEFuOVJncHEwV0phMXdPR0RwKzFadnI1RS9kb0loQ3Ewb0NIdUMvWHhWZGR0eE9ieVlTcVM3YVVMVEF6dUg2YWxkSXppcjdPOFZ0MVAycnJvZHptaFhrV3R4dnBOT2lSNy9MeGpyNTJlL0YvMXlvTHZVbW5jQml5c05MbEpoMVpKNm9GVWYrbSIsIm1hYyI6IjliMzdiOGNjMDZiNDAzN2VkZWU0NjRkNmY3NDMxOGI1Y2Y3MTUxNGRmOGNlOTFiODU2YWEyY2FlMmRhOTJjM2YiLCJ0YWciOiIifQ==
18+