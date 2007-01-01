На заседании сессии регионального парламента были внесены изменения в областной закон о туристской деятельности
Ими предусматривается расширение категорий учащихся, имеющих право пользоваться льготами при организации экскурсий и путешествий с культурно-образовательными целями.
Помимо школьников, льготы будут распространяться на лиц до 23 лет, обучающихся в профессиональных образовательных организациях.
- Напомню, в Калужской области для учащихся действует субсидированная программа при посещении Музея Г.К.Жукова, а также субсидированные перелеты по льготной программе аэропорта «Калуга». Теперь воспользоваться данными программами смогут и учащиеся колледжей, техникумов в возрасте до 23 лет, - написал на своих страницах в социальных сетях председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.
Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.