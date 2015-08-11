Калужский производитель труб развивает производство с поддержкой Сбера

Производитель полипропиленовых труб и фитингов ООО «Мультимирпласт», расположенный в городе Жукове Калужской области, получил финансирование от Калужского отделения Сбербанка.

Кредитные средства в размере 40 миллионов рублей будут направлены на поддержание круглогодичного цикла выпуска экологичной продукции — полипропиленовых труб и фитингов. Финансирование также укрепит позиции компании как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Армению и Молдову.

Ключевая особенность продукции «Мультимирпласт» — использование передовых ESG-технологий. Трубы и фитинги производятся из полимерных гранул, полученных из переработанного пластикового сырья. Эта продукция применяется в системах внутренней и наружной канализации. На сегодняшний день сбытовая сеть компании насчитывает более 20 дилеров, что обеспечивает широкое покрытие рынка и доступность продукции для конечных потребителей.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Опыт многолетнего и успешного сотрудничества с «Мультимирпласт» доказывает, что надежное финансовое партнерство является основой для стабильного роста компании. Сбер готов и впредь сопровождать предприятия региона на всех этапах их развития — от модернизации до выхода на новые рынки, обеспечивая их необходимыми ресурсами для достижения амбициозных целей».

Наталья Королева, генеральный директор ООО «Мультимирпласт»:

«Сбер — наш надёжный финансовый партнёр. За годы сотрудничества мы расширили парк оборудования и оснастки, в результате чего смогли увеличить объем выпускаемой продукции и наладить производство новых изделий. В частности, при поддержке Сбера мы создали собственное производство уплотнительных колец, расположив его в отдельном цехе и открыв новые рабочие места. Полученное финансирование поможет нам поддержать текущие объёмы выпуска».