Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужский производитель труб развивает производство с поддержкой Сбера
Новость дня Общество

Калужский производитель труб развивает производство с поддержкой Сбера

16.10, 16:09
0 315
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Производитель полипропиленовых труб и фитингов ООО «Мультимирпласт», расположенный в городе Жукове Калужской области, получил финансирование от Калужского отделения Сбербанка.

Кредитные средства в размере 40 миллионов рублей будут направлены на поддержание круглогодичного цикла выпуска экологичной продукции — полипропиленовых труб и фитингов. Финансирование также укрепит позиции компании как на внутреннем рынке, так и в странах ближнего зарубежья, включая Белоруссию, Грузию, Узбекистан, Казахстан, Армению и Молдову.

Ключевая особенность продукции «Мультимирпласт» — использование передовых ESG-технологий. Трубы и фитинги производятся из полимерных гранул, полученных из переработанного пластикового сырья. Эта продукция применяется в системах внутренней и наружной канализации. На сегодняшний день сбытовая сеть компании насчитывает более 20 дилеров, что обеспечивает широкое покрытие рынка и доступность продукции для конечных потребителей.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Опыт многолетнего и успешного сотрудничества с «Мультимирпласт» доказывает, что надежное финансовое партнерство является основой для стабильного роста компании. Сбер готов и впредь сопровождать предприятия региона на всех этапах их развития — от модернизации до выхода на новые рынки, обеспечивая их необходимыми ресурсами для достижения амбициозных целей».

Наталья Королева, генеральный директор ООО «Мультимирпласт»:

«Сбер — наш надёжный финансовый партнёр. За годы сотрудничества мы расширили парк оборудования и оснастки, в результате чего смогли увеличить объем выпускаемой продукции и наладить производство новых изделий. В частности, при поддержке Сбера мы создали собственное производство уплотнительных колец, расположив его в отдельном цехе и открыв новые рабочие места. Полученное финансирование поможет нам поддержать текущие объёмы выпуска».

Реклама. ПАО Сбербанк. Ген. лиц. Банка России № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка:www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru. erid: 2Vfnxw5mycL
ВНИМАНИЕ!

Комментарии отключены.
Данная информация размещается исключительно для ознакомления.

Партнёрские новости
eyJpdiI6IjNqSnVLaEtVcjlWaXBZNTVUYmIwUlE9PSIsInZhbHVlIjoiSjBsT1drQUg0bW9tZmtyb3p4ZHFnZUpINy83VlFmZEwwcXdFTXI5Mk9xemY4QmtLazZLblNDM1RySnA4SVFoalFPQWV5WnVYcGFUWDNKbS9WZXI4aVIxdThYKzVmRU1CUnVLd3RhT2ttRUpVTnMwVXJvc0dJNWRubmJOU09rSnFSYXg4UzJ3UXNhSVEwU05COXZvaVMwSjVieitIVk9vU2JYY3UyRE1GczhMWDhieEV6RlFITXdTcVBmaituM2FRNUpZdmMweDlSMmRhUE5Zb0FlVnJLbEFVMlhoRW82NzVBRE1ZUlB0RFBMaWFhbEhhTXYwNjBnZmwwVTQ3d0lWZUVEZ3FjeFFzSmlJUVR0ZldRTThpVm1ZVExyYVV3eVMxOFRVTEdLMDJCSVd2emFOeXUwZXloZlR0ZEZiWUh1ZXF1RUV1LzNhU1pMc0gyQVhURUt2Q011Q3lCRS9yNnB4UlNpWVlFQWtoc2g1U25OTHpKUjdtYkc4V004ZGxjRG9nR3pnaEYveWtjdUVpZk5jaWk0ckdJaUpWbHhDZ05hYTRBRWRhT1U5QUVYTFViSUM5dVpJaGZBSHc2S2VDYnQwRiIsIm1hYyI6Ijg1NWY5ZDkyMTFkOWU1MzIzMTdlOTYwM2RiMTc3Y2IyNWE1OGQyMTMwODc5YTI4ZDk1YmZiZDdjNGZkZTZhY2YiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkpsbXR3eVZrZTA0TzJLRGZlSzhNQ2c9PSIsInZhbHVlIjoibm9GVTQ5TGhCNGxwcWF4Q3ZUeXlwZ3BvSkJPNHhTelhzZmx1OFM4dGR4WWRBdTVqajArelRoSGdYTk91SGtEdEl2Yktud1RDemNQVWpwb3JOUFJyZ1JmeHJMQ0RyWmV2M2FsQ2hMMmkvK1RaYzRYYWdVYlpYSGcxWHgrdm9FN3ZLeEpTbWpPUXkwU0dWREt2ZHBIS2VHSGtxUXJlNjVNQ1dQVlVSd0lUMDIrUkxxUE81ZkNZRnBqdzlGZG5JbGpTb0RtU2ZvSStYWDhuc2VGaDV3djJLd2o4QzV6a1NYaGtmU1Q4UEFiY1FwWDExdUl2NTA1L1hHWkphRTRVOW5VM29vcERLUnB6YkVYQjlLNzB6SCtydDlqbC96YUVIdGxhZldMNEhSaFlFek92NkdtN0JKRDhwOE5kNzNESThGZ0cyNEFjSWEvS1NlM1QzZ1puSjBWSmpEQ0RVZjRsTkxOYU5HZStxOC9ZNEVwWDZHeTlsbUpVTVo3LzQyTXgvWnU1MElYc0pERmgrZ0w1SHlXRlBXaTRMRjVESVplenpCbERFVE5kWWFSYTJKMlpMK0Z0RU0wWmMyTWh1dTA1VDdJV0ViY00wcHk2ZlpDTllvYzBUY21xbG1mTHBxU1YzemZhWDFPM3VzQ2JoVVJwMjdtcmJLOUxXKzJQUzhNMWx5YnpUWXRmRllVcXV3b1kvN2JDdGNmY0lIOXZNL1VzYm4xYVVDYTNOcXdzRzFtSkNKdVRCMEdtdmVtUHVRbXl3NzBGQnNlVGF2cS83UnVuZGk5TUloNk5FWEpJMW5EK1JaenRySnQxcmd3YzIxbmxvSkgxZEduOWZFaEt5TFQrK2Q3ZiIsIm1hYyI6ImQzYjMyNzRmM2QxZDhkZDQ1NDNiYWQzZTRjMGMxNjdmNzYyN2M5ZWJiMmI3MTMxNGUwYWIxZDYyY2VmOTJjYzgiLCJ0YWciOiIifQ==
18+