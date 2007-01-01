Афиша Обнинск
Общество

В Ферзиково управляющую компанию лишили миллиона

Дмитрий Ивьев
16.10, 16:04
0 345
Компания была вынуждена заплатить больше миллиона рублей после того, как приставы арестовали её имущество, сообщили 16 октября в региональном управлении ФССП.

Ранее компания не платила штрафы - почти 950 тысяч рублей - за нарушения в сфере ЖКХ. Эти деньги полагались госжилинспекции и службе, которая обеспечивает работу мировых судов в регионе. Кроме того, по решению суда фирма должна была восстановить вентиляцию в одном из жилых домов, но этого тоже не сделала.

Когда срок на добровольную оплату прошёл, приставы начали принудительное взыскание. Сначала начислили ещё 130 тысяч рублей в виде исполнительского сбора, а потом приехали в офис компании и арестовали компьютеры и два автомобиля.

Чтобы не потерять технику и машины, руководство быстро погасило всю задолженность - в общей сложности 1 миллион 80 тысяч рублей - и выполнило требование по ремонту вентиляции.

