Названы победители регионального чемпионата по первой помощи в Калужской области

15 октября в Калуге прошёл финал регионального чемпионата по оказанию первой помощи. В мероприятии приняли участие около 250 школьников, студентов колледжей и вузов со всего региона. Об этом сообщили в Калужском отделении Движения Первых.

С приветственным словом к участникам обратились Руслан Петрухин, начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в Калужской области, и Лариса Пахомова, председатель регионального отделения Российского Красного Креста.

По итогам соревнований лучшей среди школьных команд признана команда «Отряд им. А.А. Поленкова» из Кондрово. Среди студентов средних профессиональных учебных заведений победу одержала команда «Первые ПТЭТ» из села Перемышль. Среди вузовских участников первенствовала команда «МЯ МЯ МИФИ» из Обнинска.

Победители регионального этапа получили право представлять Калужскую область на Всероссийском чемпионате по первой помощи, который пройдёт в ноябре в Саранске.