В Калужской области расширили льготы на экскурсии для учащихся

В региональное законодательство о туристской деятельности внесены изменения, расширяющие круг лиц, имеющих право на льготы при организации познавательных и образовательных поездок. Об этом сообщил председатель Законодательного Собрания Калужской области Геннадий Новосельцев.

Теперь льготами смогут воспользоваться не только школьники, но и студенты колледжей и техникумов в возрасте до 23 лет. Это даёт им возможность участвовать в субсидированных экскурсионных программах, посещать музеи по льготным ценам и пользоваться сниженными тарифами на авиаперелёты.

В регионе уже действуют специальные условия для образовательного туризма - в частности, субсидированное посещение Музея Г.К. Жукова и льготные рейсы через аэропорт «Калуга». Расширение льготной категории призвано повысить доступность культурно-познавательных поездок для молодёжи и поддержать развитие образовательного туризма среди всех групп учащихся.