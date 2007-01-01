В Калужской области будут судить москвича за оплату фальшивыми деньгами
В среду, 15 октября, прокуратура Жиздринского района сообщила о направлении в суд уголовного дела о сбыте фальшивых купюр.
По словам прокуратуры, 31-летний житель Москвы расплатился фальшивыми купюрами.
— При приобретении товаров мужчина расплатился двумя фальшивыми купюрами номиналом по пять тысяч рублей каждая в двух магазинах, расположенных в Жиздре, - пояснили в ведомстве.
За преступление предусмотрено наказание на срок до восьми лет лишения свободы.
