В Калужской области будут судить москвича за оплату фальшивыми деньгами

В среду, 15 октября, прокуратура Жиздринского района сообщила о направлении в суд уголовного дела о сбыте фальшивых купюр.

По словам прокуратуры, 31-летний житель Москвы расплатился фальшивыми купюрами.

— При приобретении товаров мужчина расплатился двумя фальшивыми купюрами номиналом по пять тысяч рублей каждая в двух магазинах, расположенных в Жиздре, - пояснили в ведомстве.

За преступление предусмотрено наказание на срок до восьми лет лишения свободы.