Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калужской области будут судить москвича за оплату фальшивыми деньгами
Новость дня Общество

В Калужской области будут судить москвича за оплату фальшивыми деньгами

Евгения Родионова
16.10, 16:46
0 341
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

В среду, 15 октября, прокуратура Жиздринского района сообщила о направлении в суд уголовного дела о сбыте фальшивых купюр.

По словам прокуратуры, 31-летний житель Москвы расплатился фальшивыми купюрами.

— При приобретении товаров мужчина расплатился двумя фальшивыми купюрами номиналом по пять тысяч рублей каждая в двух магазинах, расположенных в Жиздре, - пояснили в ведомстве.

За преступление предусмотрено наказание на срок до восьми лет лишения свободы.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
3 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
100%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik1FejhEdjQ2UlEwN3FoWnRFM2Y2Unc9PSIsInZhbHVlIjoicGhabGMyRWU0VFVVU0prcGJVWUVVUVUyYkhrVDgrbWo3S2ZZbW5XVVdqVWNRaTJOZGtTK2FhWFV1aXJMY0tvYjAvUTNZNHc3NE03bHQrYndVMWRTMTN4dWs3bjVyN3FjL3ZBNlVOZzM5ZjdmVkdyajVhR2l4dTZLaFFzeGtSZkI5U0RGZllxZU5ueks1K0htcGlXaXcxU2VCYVRqMHV5SSs3OHF4TlFINkNjZXl5eTI1aDJOV2RaRURxdUhMYWV5a2NVL0xZV2hQbFhoL0xTWmdqQ0NyMmJzRzZUcUROVkRCa2FFY293TkVLMlVyN1NmQjhtcmxSVlpVSGVSbWZHTTBUUXRJRFh4Qmd5dTVPeDl1UytZMXk1VVpDUG94TlhveG8wM3dzSVRFM2ZtRFNlN2tRbUhrVkhjdXI3amJZYnZBVks1cit1QmtId1QzYVBkT0VzUGxNaDEwZzM2VUJ2RWsvOGx2NTNTVlBrYkxScy9rODIrZDlkNVY5cVRXR2FuUHhQUjNWTVVmRzdFZ0tHcHdRZDVkZktNWVlqWnRhcTJhWVh2T2VGY2tMOEZjTzJHQzdmcEc1S1poZjcrRHVXcSIsIm1hYyI6ImFmMGM4YWM1ZDRiZjY3ZWQ1YTg2MjdmMjMwZmFiY2RmZGIxNTc1ODZhMzQ5NmIwZWEzY2E0OGUxOTgyYWRlMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik9xOThzMVFaRXJQeGJQQWdvcDROaEE9PSIsInZhbHVlIjoiVWFKeEx5NkZ4VC9vdU1UV21tNnlYUHRaRkYxQ1prMU51YTljdGx5VnhwV2tma1oxM2tncEZUVitVNlFTZlIxWjhyMXc0K2xTeGlvTCt5UldMc1o4Q3FoY0l1U2xWWmdNMk5VMFhacFBlNThsOHVHcXprN1IvMmdhZDJmZmVrMlhaRnV2c2lhSEZ3OStLeHhEaGZpaFpva21OWnlnY0xmeFRqNGRXTTNqQWo0UlErN0RoRnBtZmJRVzJEWlJwREpNWEhjL3M1MEZyMHNSOXdLYkZWQjhKVXd6eG4xaHlIOXNBM1NmTEhJMHQ5Q3RGZGVLbzdYVGVRYnZ2blVJUStCSWlqTnIxcm1JTWhKcE82dHQ2SkNlZHZBZjErdkIwTnhRMmhZSXorWDhLNFpPSGFXZUtvZGxqc0ZlSU1hUTgybnU5aU14cnlEQ2V6M1dHWUliQWd2TmJzMzBmcGtyNWZIVjVMR1p0eHJlT3FxRElzemlCWGQ1cWhnTGhyZFpaaHhYM01ma21JYnVJZi9rNEJGUUMvZ0FHM3VzVDUxUC94M2JPYm9nelpkOUU4U2MrRjdYWWRXa0VNTVVWaVBMWThMTm13dlMxOFpDTkhWNDFTNkVvTG03aVJ2SVBFRXNjdk5QeWFIWmZWTWVCT25ZRyt3UlpSYUx2ZUg4YUJGcGJLUzFLVGMzWVRydmxaOFNqVkErK2I3akJveG4zQlhmUEwzWkVURVdTa3c4czZCVitmbXZPeDluc1MwVHhSTXNlaitGdHBxMkpzc3ZUYUFQNmtxdSsyd2tFdngzLzBaeDgrMVNnbUpEcDV0QUNZUkk2WUV6eWhSUDN0ZUhrZzVGKzRGViIsIm1hYyI6ImU4YTE1MzBjZjFmMjhlY2IyZWNjZDkxYzdjMTI3NmNhZDg2OGVlYTdlOWFlZDA4NzNjMDJjZjc1YjkxYTYzMjMiLCJ0YWciOiIifQ==
18+