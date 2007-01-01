Калужских продавцов заставят сделать вывески на русском языке

С 1 марта 2026 года заработают нормы закона, которые запрещают использование иностранных названий на различных вывесках и табличках. Нововведения направлены на защиту государственного языка и упрощение восприятия информации потребителями, заявил 16 октября министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.

- Благодаря закону больше русских слов станет в магазинах, кафе и других заведениях торговли, бытового и иного обслуживания потребителей, - пояснил он. - Все информационные указатели, надписи, таблички, знаки должны быть выполнены на русском языке. Исключение составят зарегистрированные товарные знаки и бренды, которые могут использоваться в оригинальном виде.

До 1 марта действует переходный период для приведения вывесок и информационных надписей в соответствие с требованиями закона.

Контролировать магазины будут Роспотребнадзор и местные власти.