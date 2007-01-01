Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужских продавцов заставят сделать вывески на русском языке
Новость дня Общество

Калужских продавцов заставят сделать вывески на русском языке

Дмитрий Ивьев
16.10, 15:35
0 643
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

С 1 марта 2026 года заработают нормы закона, которые запрещают использование иностранных названий на различных вывесках и табличках. Нововведения направлены на защиту государственного языка и упрощение восприятия информации потребителями, заявил 16 октября министр конкурентной политики региона Николай Владимиров.

- Благодаря закону больше русских слов станет в магазинах, кафе и других заведениях торговли, бытового и иного обслуживания потребителей, - пояснил он. - Все информационные указатели, надписи, таблички, знаки должны быть выполнены на русском языке. Исключение составят зарегистрированные товарные знаки и бренды, которые могут использоваться в оригинальном виде.

До 1 марта действует переходный период для приведения вывесок и информационных надписей в соответствие с требованиями закона.

Контролировать магазины будут Роспотребнадзор и местные власти.

Новости по тегу
общество
Лента настроения
11 оценили
45%
0%
0%
9%
9%
36%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjdQVXVVMHVRakdGamhBSGZNa2VFMVE9PSIsInZhbHVlIjoiaGZ3V21BbGU0L2o4SFpndHJjd1UyVGhKeTVnT2IyTUNMU2o2cy9UaXlsUjIxajhzRC9WQUJqM2JlQjVIVncyK0QvWHo2Yk8vLzY0Zk5FSWVIcWc3Zm9JQzJDQzZ1MHdUK01ZRjAwcU0yWngxZmdSVGJXZ1FFc3p5REQ2VkpEQUNvVlR5ZUkyc2FXVmUxdjVGQzdqL3oreUgzZ05ZU290dkQ3aVNLaElNZE5nNm9XR3h6Vk82QXRFRHpTK0JReHhHZzZuOEp3Z216RHFFMFhoOTdIeDJqNFd4TTFqTkJGckxIY1VpUnc5d3liejVtaE0yU1F5ZkRHazVJaGFYNHZSUmFNL0d0ZkZDQU41Q0RmZGgvQ0pST2lsRmwyNHk4OWMzNmM4aS9YN1dadDZCM0V0YUZWK1hHTkhONjAybStXa2NYU1hNNnVDZ1JHZDJiTWtIT3AraGphVEJ5MWQwVFBOZmpySWZPY0xOdTBBeDc5ZnIvNzRCNU5GNEt1NHNZK1BkenlPWkNCY05mN3FnM2dveTFxa1cva210RDBwT2dzRXZ3YUl6eXF3TVkrLzR2SXNmRVR6akNwMnhuTEdKNzY5ViIsIm1hYyI6IjlkNTk3NmEyNWE5ODViNGQ5ZmJmZDMzMWQwMGYzOTg0N2Q4MWVhMWJhNjY0M2ZhNzk1ZmU0NmYxOGM1OThkNDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6InV3YjBnVGYvNEt2UzdQbFJGaHdKQkE9PSIsInZhbHVlIjoiUG5rTGpKekNJWldMUnRENm5DWkcrTVdmS0x0QVhOVFR6MTdHczVpSVVOMnVTc21pdEFVY05rSEpvUkI1eVYxWGIvbVR4NDE1L0daQU14QUNwWXk5enJnZVh0YU9NeXhEcGNoSGFXMVFsUGpLWTFxNmRHRjNwSlN6UDdSbjFYbG14MFRvZi9CNDA1ZXB0citKb2dOK3N5ckhmRTBaQkxKOTZmZmRaaEQ4cytuRGNQOXAzbm92WDRaeUVQU29wSVF6RllRell2QlBhK1NuaGI3MmV3WnhRZjV2L1AxalJjSzhmQlZrdTBoa2hTSEtONmdZMHZybStwSTBsdjhJZXZPTTdVZ1ZhQlQ5QXJRNnJkQ0VOb09YL3NKbHJONHh4ZG82MkRXblNrMEIzc1g3dTZGeklOcHI2RG5JdVdLbkk3dFdNcXNjak5jaFByVFBOKzlhUm44TjhOMGRaTFpQc1N4YlhuQXlsT3lHZ3JUejdQak92YlRUMEwvWVlYa3E0cGFiMVYya1R1VXYzd2I2VENvSjFSanlxSG92VkczeklCYjNtTlBkLzBiQ2h6bTRNWUhYWkRvK0pMdGJnUjEyMDlZOGNOR01Sc3hnSjJuMkdCcmxKVzR4bWR0citqU1RURzNVQUlRTzNOYkp0TDJUc1kwRWorTkNIS1FoV3AwdHUvekpEU0NnZi9MVUNFQUQxZ3V2QjJsTWM0MDhGdHRsT0RqWjE5cWJhTmJwOEhFWTh6ZjVTOVRuTmtMRGJlSmNoa0tWUGhPTjBZT01sNDh4OHd4NVNzeEIvUjcvdytINEhsQmxkU2ZNK3YwdlhveWVuRm5QMGltVXlieGZwWmdYYnhQciIsIm1hYyI6ImY3Y2I4ZDdlNjQ2MzIyMDJmZTIwYzliZDJjMjI5NTNjZjg1ODEwMWFmNjg5MWQ1ZGUyOTNiZjJkZWYwZDk1ODYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+