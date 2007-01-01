В Калужской области утверждены новые меры социальной поддержки

На втором заседании нового созыва Законодательного Собрания Калужской области 16 октября были одобрены ключевые инициативы, направленные на усиление социальной поддержки населения. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Бюджет области на 2025 год пополнился почти на 12 миллиардов рублей, и эти средства планируется направить на приоритетные направления: укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, обеспечение льготными лекарствами, капитальный ремонт школ, строительство новых корпусов в детских оздоровительных лагерях, обновление коммунальной инфраструктуры, переселение из аварийного жилья и поддержку участников специальной военной операции.

Также расширены возможности получения звания «Ветеран труда». Теперь его могут получить граждане, награждённые медалью «80 лет Калужской области» или знаком «За наставничество». На сегодняшний день такими наградами отмечены 201 и 92 человека соответственно.

Кроме того, изменены критерии определения многодетной семьи для получения социальной помощи: в состав теперь включаются дети-инвалиды в возрасте до 23 лет, даже если они не обучаются в образовательных организациях.

Одновременно введён так называемый «ценз оседлости»: семьи, желающие получить поддержку по ипотечным выплатам, должны проживать в регионе не менее 10 лет. Губернатор пояснил, что это решение направлено на защиту интересов коренных жителей Калужской области.