Власти рассказали, когда в Калуге появятся льготные лекарства

В социальных сетях жители жалуются на отсутствие препаратов.

Министр здравоохранения региона Анна Чернова в четверг, 16 октября, прокомментировала ситуацию.

- В 2025 количество получателей лекарств за счет средств регионального бюджета увеличилось на 7740 человек, из них на 1308 человек, получающих противоонкологическую терапию, в том числе на 298 человек - дорогостоящую таргетную терапию и на 4617 человек - инновационную сахороснижающую терапию, - заявила она. - Для лечения пациентов мы используем самые новейшие схемы лекарственной терапии. В связи с этим, нагрузка на региональный бюджет значительно увеличилась.

По ее словам, сейчас проходят дополнительные закупки препаратов.

- На сегодняшний день все контракты на поставку лекарств заключены, препараты доставляются на склад, - подчеркнула Чернова. - В конце следующей недели будет осуществляться развоз по аптекам. Ситуацию держу на личном контроле.