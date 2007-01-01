Афиша Обнинск
Новость дня Общество

«Единая Россия» будет развивать женскую партшколу

Дмитрий Ивьев
16.10, 14:07
1 309
Фото: "Единая Россия", ER.RU.
На площадке тематического форума, организованного партией, собрались более 700 человек со всей страны

С каждым годом женщины все активнее вовлекаются в политику, занимая ключевые посты в органах государственной власти на всех уровнях — от муниципального до федерального. Как сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, по итогам ЕДГ-2025 женщины, представляющие партию, получили около 31% мандатов. Это на 3% больше, чем годом ранее. На сегодняшний день в законодательных собраниях регионов число женщин-депутатов составляет 19%, в административных центрах – 24%, в муниципалитетах – 48%.

При этом среди секретарей первичных отделений у нас на сегодняшний день женщины составляют 69%. А поскольку работа на земле — самая тяжелая, получается, что самую большую нагрузку сегодня в партии несут женщины, – отметил Владимир Якушев на Третьем всероссийском форуме партийного «Женского движения».

По его словам, в 2026 году партии предстоит большая работа по отчету о народной программе и составлению новой редакции ключевого документа. Сбор инициатив будет организован на площадке женских клубов — по всей стране действует около двух тысяч таких объединений.

На сегодняшний день «Единая Россия» — единственная партия в стране, которая выстроила системную работу с женщинами, считает координатор профильного партпроекта в Воронежской области Марина Андрейчук. Она поделилась мнением, что главные причины, по которым женщины идут в политику, часто имеют конкретную социальную основу.

— Чтобы решать даже самые простые насущные вопросы, надо четко понимать структуру изнутри, как и что работает, как правильно общаться с чиновниками, в какие программы входить. И, конечно же, надо четко понимать, как объединять людей и достигать результатов. Мы приходим не управлять, а решать, — сказала она.

С момента начала СВО множество женщин вступили в ряды волонтеров — они помогают как бойцам на фронте, так и их родственникам. Председатель партии Дмитрий Медведев особо отметил деятельность женских клубов в этом направлении, отметив, что она заслуживает максимального уважения.

— Это не только партийный приоритет, мы с вами понимаем, сейчас вся страна этим занимается. Но, тем не менее, для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких, — сказал Дмитрий Медведев.

Он также поручил участницам форума принять активное участие в формировании новой народной программы партии, в которой важно учесть предложения, которые поступают от женского актива.

Добавим, форум состоялся площадке Национального центра «Россия» и объединил более 700 человек: это председатели региональных общественных советов, координаторы и активисты партпроекта из 89 субъектов страны, политики, депутаты, представители общественных объединений и эксперты.

