Главная Новости Общество Геннадий Новосельцев: «Более 6 млрд рублей дополнительно выделят на поддержку участников СВО»
Общество

Геннадий Новосельцев: «Более 6 млрд рублей дополнительно выделят на поддержку участников СВО»

16 октября на заседании сессии Законодательного Собрания депутаты внесли изменения в областной бюджет на 2025 год.
16.10, 13:05
Доходы увеличены на 11,8 млрд рублей. 10,7 млрд рублей из этой суммы – рост собственных доходов.

Средства, помимо прочего, будут направлены:

- на укрепление материально-технической базы больниц в сумме 771 млн рублей и льготное лекарственное обеспечение в сумме 1,4 млрд рублей;

- на создание современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления - 282 млн рублей; на проведение капитальных ремонтов образовательных организаций - 209 млн рублей;

- на предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, выплат в виде сертификата на приобретение жилого помещения - 26 млн рублей;

- на модернизацию коммунальной инфраструктуры - 84 млн рублей, на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - 126 млн. рублей;

- на развитие водохозяйственного комплекса - 187 млн рублей.

- Более 6 млрд рублей дополнительно выделено на осуществление мер социальной поддержки участников специальной военной операции, - рассказал председатель Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Чтобы узнать подробности о заключении контракта, депутаты рекомендовали желающим обращаться в пункт отбора, который в Калуге работает по адресу: ул. М. Горького, 87.

