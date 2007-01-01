Калужские IT-проекты отмечены на всероссийском конкурсе

Два цифровых проекта из Калужской области были отмечены на XIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2025», сообщил 16 октября заместитель губернатора региона Дмитрий Разумовский.

Проект «Калужское гостеприимство» завоевал серебро в номинации «Культура и туризм». За четыре года его реализации число туристов, приезжающих в регион, удвоилось и превысило один миллион человек, что подтверждает эффективность платформы как инструмента продвижения туристического потенциала области.

Вторую награду - также серебряную - получила платформа «Контроль жизненного цикла автотранспорта» в категории «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Обе разработки стали ярким примером успешного применения информационных технологий в стратегически важных сферах региональной экономики.