Афиша Обнинск
+4...+5 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужские IT-проекты отмечены на всероссийском конкурсе
Общество

Калужские IT-проекты отмечены на всероссийском конкурсе

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:00
0 111
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Два цифровых проекта из Калужской области были отмечены на XIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT.2025», сообщил 16 октября заместитель губернатора региона Дмитрий Разумовский.

Проект «Калужское гостеприимство» завоевал серебро в номинации «Культура и туризм». За четыре года его реализации число туристов, приезжающих в регион, удвоилось и превысило один миллион человек, что подтверждает эффективность платформы как инструмента продвижения туристического потенциала области.

Вторую награду - также серебряную - получила платформа «Контроль жизненного цикла автотранспорта» в категории «Управление транспортом и дорожным хозяйством».

Обе разработки стали ярким примером успешного применения информационных технологий в стратегически важных сферах региональной экономики.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6ImJVeSs0bWJHMnJRTTBEQWQxWW4wdkE9PSIsInZhbHVlIjoiQnZ6K1RPNzNleWR2OE9UVFNWTjkzbTZYR05aK0xlQVRSeHdXaGVZczNqTDYwWldTcnZnVTFvZnM5WTBsVlQ4UHhiYmRkTzdQalpNelh2NzBhU2JEMmJ0ZCtHUFFxVVd3VGs2b0RYRUF6azJrYUZ2aDRDZDRIVTMxQ0puZmFJVnpycFlyV1ZyU1o5QVZBQlR2d3I2U3hnRDRrQ29xSXE3OUUyVFU2dDZPanM1d0dmV2I1MGFhNWhDTFJTZWh0ZE96TlM2bnhZMTdXRFM5SkdGVzZPQVlTOTBYRENYdGpHRkpJaERZSmx5SlBib0phWE8vK3k0aVppcFA1OHRwR2FYT2gxY0ZvWlNiMUR2QkR4ZmxYanV5OERJVEI5VkpndDdCcWE0aytBcEtxNkJ6eDdnQnQ4TXI0eXE0VEdMaUl4dys0by9RSHR2UjQrSlJxeFlIWHIwWEl4ak85KzlRTi9DR3hBMkx3emNhdEJMbTVpSEE2TW9HeFYzcDlzcXZXdVh4dm9taS9NdTNLckZmNWtwUnpaK2x4eG9xQ1RTVmZrS25ObURrLzViME9RNWxNYTlVOWdNZDZIWTVLb1NLcVhtbSIsIm1hYyI6IjQzYjQwZTBiMDYwOGE3MTliMjk1N2M3YjllN2E0ZDk4NTVlOGJkMDQ3OWI1NmQ5NDg1ZDVmY2NjYjkwYTk5ZDUiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Inc2NWpTakFGUllCN09wZko3OUE3ZHc9PSIsInZhbHVlIjoiajhPT0ZmSzFFVGRTUUtNK0lNWEtpblF6NW9HTS9temtiMjVuTnRPdjkrV3Bjcm01OFg1Y2Rmamgwek5YMC9DWVJ4cGJ6Qzg2WnRKR2FjaFc1VkxHT3h0amYycDl3VHRlWXJLZjRDeTAzemg0b0lLemNFYVBNU05WZ1BMQks4NjF2V0w3ejNOWEM1UDd0RTVHVkVWY01hSHBHcHAvUTJCMXpiNTRFZ3dWa3ZkVmVqa1pFV2drZnA2YVE1NVo0aFJ2aVVxVlFnMWNCQm9RVEpUMFRDbHBIa0NjSy93SkpRMG1pZWpXSGM4NDhydGZsTUJEaGZHV1J0MDhGTDN5bjFkOGdPUzlmZDJPNzRLaTNXRFlEaGhLQzNmQjJMbXJLZW1rWHlXL3h0WkhnWEVWaDAreGVYM1ZQNjZNdDFNRDRpYzEyeG4yajFHYjhIYXhvWFRQYjNIRXJWNG8vbzVDVWRrM1h3bEVqM3B0bG45NUk0YTVyK2krcE51QWxSRXI1NWQ0WG40RmF1ckNHZDgxMXBGMnFNZytYdnNLNVExc0gyZXBDMUUrUU8wUWp4dkVqNDRtMWhCcU5mYUFBU3A1WmpqTy9oNjJseWJUOTZKejkwZ0pRc3c1Q1doTXg0cjBNc2VlMUE0enJSbzlTVVNtTDF5dURiVFpTK0c2MFlXWUlEbU1GSnl1Sm85eDhrY0V2Uk0zYlk5VDg4T0FKMmhQTWNZenRabHMrTFh1Y1pSVjl2VDlNOVFNeldVNWgxKzlHeGYzZmdXZjVqT2NINzhjRlc2YjJIV2F1c3NwR3lZdGlpcmhId3RMTWhhQ2thOFFtMGRIM09rYk1OMWpFWEQvM1J5UyIsIm1hYyI6IjBhMWY4YTNmNWMzYjVlMzJkYzc2MTRlNmQ2ZDIwNjU1NTg0YjhhNjAzMzAwMDEzYWUyODJhZGFiMzJlYzVlOTIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+