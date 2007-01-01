Афиша Обнинск
В Калужской области привилось от гриппа больше 200 тысяч человек
Общество

В Калужской области привилось от гриппа больше 200 тысяч человек

Дмитрий Ивьев
16.10, 11:48
В здании правительства региона 16 октября второй раз проходит выездная вакцинация сотрудников от гриппа.

- Всего в регионе вакцинировано 69 476 детей и более 134 тысяч взрослых, - сообщила в четверг министр здравоохранения Калужской области Анна Чернова.

Она напомнила, что вакцинация помогает избежать серьезных осложнений в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ.

- Рекомендую всем пройти вакцинацию, особо важна прививка для лиц старше 60 лет, имеющих хронические заболевания, - рассказала министр.

