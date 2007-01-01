Афиша Обнинск
Кого калужане назвали брендом в 2025 году
Новость дня Общество

Кого калужане назвали брендом в 2025 году

Состоялась церемония награждения народной премией «Калужский бренд».
17.10, 10:16
Как мы уже писали, в среду, 15 октября, в отеле «Хилтон Гарден Инн Калуга» состоялась церемония награждения премией «Калужский бренд – 2025».

Вот уже 19 лет подряд каждый год читатели медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» выбирают предприятия и организации, которые считают брендами Калужской области.

В этом году церемония была приурочена к столетию «Комсомольской правды». Напомним, в Калуге в честь этого юбилея состоялось торжественное гашение марки, выпущенной Почтой России к столетию «Комсомолки».

- 24 мая 1925 года свет увидел первый номер издания. И с первых же выпусков «Комсомольская правда» как сейчас сказали бы, стала задавать тренды, - говорит в приветственной речи генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Это было дерзко, хлестко, молодежно. Газета несла в себе драйв и читатели это сразу почувствовали.  О ней заговорили. Потому что «Комсомолка» отдавала себя всю тому, что происходило в нашей стране. Причем, без остатка.

Немножечко вспомню те события истории России, к которым была причастна «Комсомолка.

Первые военкоры, комсомольские бригады и строительство БАМа. Именно «Комсомолка» придумала ГТО. Корреспондент «Комсомолки» взял интервью у Юрия Гагарина. Это золотое перо Василий Песков с его легендарным «Окном в природу», которое, кстати, выходит до сих пор. Каждую среду в очередном номере «Комсомольской правды» вы можете почитать статьи из этой культовой рубрики.

«Комсомолка» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокотиражная газета в мире. И этот рекорд до сих пор за нами и вряд ли уже когда-нибудь будет побит.

Сегодня «Комсомолка» это медиахолдинг, который работает на всех платформах: газета, сайт, радио, каналы и группы в социальных сетях. Но главное, что «Комсомольская правда» всегда идет вместе со своей аудиторией, стоит на страже ее интересов. Когда меня на различных мероприятиях спрашивают, а в чём успех, секрет такого успеха? Я отвечаю - в том, что в нашем названии есть слово «правда». И это тот ДНК код, которым пропитана вся редакция

На протяжении всех этих лет «Комсомолка» говорит правду. Мы подаем информацию объективно, иногда даже в ущерб себе, не стремимся за какими-то сенсациями, как сейчас модно в блогосфере, а даем качественную, достоверную и проверенную информацию.

За это наши читатели нам верят вот уже сто лет. И, назвав вас калужскими брендами, они оказали такое же доверие и вам.

Я поздравляю всех вас с заслуженными победами в «Калужском бренде», - сказал в заключение Коренюгин. – Спасибо вам большое за ваш труд и желаю идти только вперед!

Публикуем список победителей 19-й народной премии «Калужский бренд – 2025», а подробный отчет о том, как прошло награждение, читайте на нашем сайте позже.

Промышленные предприятия с многолетней историей:

·         АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

·         ПАО «КАДВИ»

·         ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

·         ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»

·         Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

·         ООО «АГР»

·         SINTEC Group

·         ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

Промышленные бренды 21 века

·         ООО «Листон»

·         ООО «Фуяо Стекло Рус»

·         ООО «Меркатор Калуга»

·         ООО «Архбум Тиссью Групп»

·         ООО «Технопром», компания OSTEC

·         Швейное производство MiniLik                           

Страховые и банковские услуги:

·         Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

·         Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

·         АО «Газэнергобанк»

·         АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге

Предприятия строительной сферы

·         Федеральная компания DOGMА, Проект ЖК «Космопарк»

·         Строительная компания «Дом Мечты»

·         ООО «Стройальянс»

·         ООО «КалугаТИСИЗ»

·         ООО «ФРАКЦИЯ»

Услуги в сфере образования и культуры:

·         ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»

·         ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»

·         ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева Калужский филиал  

·         Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

·         Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ

·         АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП» 

Сфера услуг:

·         Филиал ПАО «МТС» в г. Калуга

·         ПАО «Калужская сбытовая компания»

·         ООО «Т2 Мобайл»

·         Бизнес-центр «Московский»                                            

·         Калужский филиал ПАО «Ростелеком»                                      

·         АвтоМотоТЕРРИТОРИЯ

Услуги в сфере здравоохранения среди государственных клиник:

·         ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

·         БСМП

·         ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,

·         ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ)

Услуги в сфере здравоохранения среди частных клиник:

·    ООО «СТОМАТОЛОГ»

·    ООО «Эндохирургический Центр»

·    ООО «Эль-Дента плюс»

·    ООО «Нью Смайл»

·    ООО «Клиника здоровья»

·    ООО «МедикПро»

·    ООО «Семейная стоматология»

·    ЭХЦ ПРО

·    ООО «Медицинский консилиум»

·    ООО «D.S. Стоматология»

 

Сельское хозяйство:

·     ООО ТЦ «Агрит»

·     ООО «СП «ЛИДЕР»

·     ООО «АВРОРА»

Пищевая и перерабатывающая промышленность:

·       ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

·       Сеть магазинов «Ферма»

·       АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

·       АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе                                  

·       ООО «Агрофирма Оптина»

Сфера туризма и торговли:

·       Загородный отель WELNA ECO SPA RESORT

·       ООО «Термы»

·       ООО «СЕРВИКОМ» " (Отель «Амбассадор Калуга»)

·       Семейный цент «Планета -Калуга»

·       Ресторан 5 звёзд

·       ООО «Торговый Квартал»

Премия «Калужский бренд – 2025» прошла при поддержке партнеров: Федеральная компания DOGMA, филиал Фора-Банк г. Калуга, «БКС Мир Инвестиций».

Партнёрские новости
