Кого калужане назвали брендом в 2025 году

Состоялась церемония награждения народной премией «Калужский бренд».

Как мы уже писали, в среду, 15 октября, в отеле «Хилтон Гарден Инн Калуга» состоялась церемония награждения премией «Калужский бренд – 2025».

Вот уже 19 лет подряд каждый год читатели медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» выбирают предприятия и организации, которые считают брендами Калужской области.

В этом году церемония была приурочена к столетию «Комсомольской правды». Напомним, в Калуге в честь этого юбилея состоялось торжественное гашение марки, выпущенной Почтой России к столетию «Комсомолки».

- 24 мая 1925 года свет увидел первый номер издания. И с первых же выпусков «Комсомольская правда» как сейчас сказали бы, стала задавать тренды, - говорит в приветственной речи генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Это было дерзко, хлестко, молодежно. Газета несла в себе драйв и читатели это сразу почувствовали. О ней заговорили. Потому что «Комсомолка» отдавала себя всю тому, что происходило в нашей стране. Причем, без остатка.

Немножечко вспомню те события истории России, к которым была причастна «Комсомолка.

Первые военкоры, комсомольские бригады и строительство БАМа. Именно «Комсомолка» придумала ГТО. Корреспондент «Комсомолки» взял интервью у Юрия Гагарина. Это золотое перо Василий Песков с его легендарным «Окном в природу», которое, кстати, выходит до сих пор. Каждую среду в очередном номере «Комсомольской правды» вы можете почитать статьи из этой культовой рубрики.

«Комсомолка» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокотиражная газета в мире. И этот рекорд до сих пор за нами и вряд ли уже когда-нибудь будет побит.

Сегодня «Комсомолка» это медиахолдинг, который работает на всех платформах: газета, сайт, радио, каналы и группы в социальных сетях. Но главное, что «Комсомольская правда» всегда идет вместе со своей аудиторией, стоит на страже ее интересов. Когда меня на различных мероприятиях спрашивают, а в чём успех, секрет такого успеха? Я отвечаю - в том, что в нашем названии есть слово «правда». И это тот ДНК код, которым пропитана вся редакция

На протяжении всех этих лет «Комсомолка» говорит правду. Мы подаем информацию объективно, иногда даже в ущерб себе, не стремимся за какими-то сенсациями, как сейчас модно в блогосфере, а даем качественную, достоверную и проверенную информацию.

За это наши читатели нам верят вот уже сто лет. И, назвав вас калужскими брендами, они оказали такое же доверие и вам.

Я поздравляю всех вас с заслуженными победами в «Калужском бренде», - сказал в заключение Коренюгин. – Спасибо вам большое за ваш труд и желаю идти только вперед!

Публикуем список победителей 19-й народной премии «Калужский бренд – 2025», а подробный отчет о том, как прошло награждение, читайте на нашем сайте позже.

Промышленные предприятия с многолетней историей:

· АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

· ПАО «КАДВИ»

· ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»

· ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»

· Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»

· ООО «АГР»

· SINTEC Group

· ООО «МАКО ФУРНИТУРА»

Промышленные бренды 21 века

· ООО «Листон»

· ООО «Фуяо Стекло Рус»

· ООО «Меркатор Калуга»

· ООО «Архбум Тиссью Групп»

· ООО «Технопром», компания OSTEC

· Швейное производство MiniLik

Страховые и банковские услуги:

· Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

· Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

· АО «Газэнергобанк»

· АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге

Предприятия строительной сферы

· Федеральная компания DOGMА, Проект ЖК «Космопарк»

· Строительная компания «Дом Мечты»

· ООО «Стройальянс»

· ООО «КалугаТИСИЗ»

· ООО «ФРАКЦИЯ»

Услуги в сфере образования и культуры:

· ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»

· ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»

· ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева Калужский филиал

· Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

· Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ

· АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП»

Сфера услуг:

· Филиал ПАО «МТС» в г. Калуга

· ПАО «Калужская сбытовая компания»

· ООО «Т2 Мобайл»

· Бизнес-центр «Московский»

· Калужский филиал ПАО «Ростелеком»

· АвтоМотоТЕРРИТОРИЯ

Услуги в сфере здравоохранения среди государственных клиник:

· ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»

· БСМП

· ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,

· ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ)

Услуги в сфере здравоохранения среди частных клиник:

· ООО «СТОМАТОЛОГ»

· ООО «Эндохирургический Центр»

· ООО «Эль-Дента плюс»

· ООО «Нью Смайл»

· ООО «Клиника здоровья»

· ООО «МедикПро»

· ООО «Семейная стоматология»

· ЭХЦ ПРО

· ООО «Медицинский консилиум»

· ООО «D.S. Стоматология»

Сельское хозяйство:

· ООО ТЦ «Агрит»

· ООО «СП «ЛИДЕР»

· ООО «АВРОРА»

Пищевая и перерабатывающая промышленность:

· ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»

· Сеть магазинов «Ферма»

· АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»

· АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе

· ООО «Агрофирма Оптина»

Сфера туризма и торговли:

· Загородный отель WELNA ECO SPA RESORT

· ООО «Термы»

· ООО «СЕРВИКОМ» " (Отель «Амбассадор Калуга»)

· Семейный цент «Планета -Калуга»

· Ресторан 5 звёзд

· ООО «Торговый Квартал»

Премия «Калужский бренд – 2025» прошла при поддержке партнеров: Федеральная компания DOGMA, филиал Фора-Банк г. Калуга, «БКС Мир Инвестиций».