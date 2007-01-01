Кого калужане назвали брендом в 2025 году
Как мы уже писали, в среду, 15 октября, в отеле «Хилтон Гарден Инн Калуга» состоялась церемония награждения премией «Калужский бренд – 2025».
Вот уже 19 лет подряд каждый год читатели медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» выбирают предприятия и организации, которые считают брендами Калужской области.
В этом году церемония была приурочена к столетию «Комсомольской правды». Напомним, в Калуге в честь этого юбилея состоялось торжественное гашение марки, выпущенной Почтой России к столетию «Комсомолки».
- 24 мая 1925 года свет увидел первый номер издания. И с первых же выпусков «Комсомольская правда» как сейчас сказали бы, стала задавать тренды, - говорит в приветственной речи генеральный директор медиахолдинга «Комсомольская правда – Калуга» Павел КОРЕНЮГИН. - Это было дерзко, хлестко, молодежно. Газета несла в себе драйв и читатели это сразу почувствовали. О ней заговорили. Потому что «Комсомолка» отдавала себя всю тому, что происходило в нашей стране. Причем, без остатка.
Немножечко вспомню те события истории России, к которым была причастна «Комсомолка.
Первые военкоры, комсомольские бригады и строительство БАМа. Именно «Комсомолка» придумала ГТО. Корреспондент «Комсомолки» взял интервью у Юрия Гагарина. Это золотое перо Василий Песков с его легендарным «Окном в природу», которое, кстати, выходит до сих пор. Каждую среду в очередном номере «Комсомольской правды» вы можете почитать статьи из этой культовой рубрики.
«Комсомолка» попала в книгу рекордов Гиннесса как самая высокотиражная газета в мире. И этот рекорд до сих пор за нами и вряд ли уже когда-нибудь будет побит.
Сегодня «Комсомолка» это медиахолдинг, который работает на всех платформах: газета, сайт, радио, каналы и группы в социальных сетях. Но главное, что «Комсомольская правда» всегда идет вместе со своей аудиторией, стоит на страже ее интересов. Когда меня на различных мероприятиях спрашивают, а в чём успех, секрет такого успеха? Я отвечаю - в том, что в нашем названии есть слово «правда». И это тот ДНК код, которым пропитана вся редакция
На протяжении всех этих лет «Комсомолка» говорит правду. Мы подаем информацию объективно, иногда даже в ущерб себе, не стремимся за какими-то сенсациями, как сейчас модно в блогосфере, а даем качественную, достоверную и проверенную информацию.
За это наши читатели нам верят вот уже сто лет. И, назвав вас калужскими брендами, они оказали такое же доверие и вам.
Я поздравляю всех вас с заслуженными победами в «Калужском бренде», - сказал в заключение Коренюгин. – Спасибо вам большое за ваш труд и желаю идти только вперед!
Публикуем список победителей 19-й народной премии «Калужский бренд – 2025», а подробный отчет о том, как прошло награждение, читайте на нашем сайте позже.
Промышленные предприятия с многолетней историей:
· АО «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»
· ПАО «КАДВИ»
· ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод»
· ООО «Полотняно-Заводская бумажная мануфактура»
· Акционерное общество «Троицкая бумажная фабрика»
· ООО «АГР»
· SINTEC Group
· ООО «МАКО ФУРНИТУРА»
Промышленные бренды 21 века
· ООО «Листон»
· ООО «Фуяо Стекло Рус»
· ООО «Меркатор Калуга»
· ООО «Архбум Тиссью Групп»
· ООО «Технопром», компания OSTEC
· Швейное производство MiniLik
Страховые и банковские услуги:
· Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга
· Калужский филиал АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»
· АО «Газэнергобанк»
· АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в г. Калуге
Предприятия строительной сферы
· Федеральная компания DOGMА, Проект ЖК «Космопарк»
· Строительная компания «Дом Мечты»
· ООО «Стройальянс»
· ООО «КалугаТИСИЗ»
· ООО «ФРАКЦИЯ»
Услуги в сфере образования и культуры:
· ГБУК КО «Калужский областной драматический театр»
· ГБУК КО «Калужский областной театр юного зрителя»
· ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет-МСХА имени К.А. Тимирязева Калужский филиал
· Калужский филиал ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»
· Калужский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ
· АНО ДПО «АКАДЕМИЯ ТОП»
Сфера услуг:
· Филиал ПАО «МТС» в г. Калуга
· ПАО «Калужская сбытовая компания»
· ООО «Т2 Мобайл»
· Бизнес-центр «Московский»
· Калужский филиал ПАО «Ростелеком»
· АвтоМотоТЕРРИТОРИЯ
Услуги в сфере здравоохранения среди государственных клиник:
· ГБУЗ КО «Калужский областной клинический онкологический диспансер»
· БСМП
· ГАУЗ КО «Калужская областная клиническая стоматологическая поликлиника»,
· ГБУЗ КО «Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер» (Отделение медицинской косметологии «ИМИДЖ)
Услуги в сфере здравоохранения среди частных клиник:
· ООО «СТОМАТОЛОГ»
· ООО «Эндохирургический Центр»
· ООО «Эль-Дента плюс»
· ООО «Нью Смайл»
· ООО «Клиника здоровья»
· ООО «МедикПро»
· ООО «Семейная стоматология»
· ЭХЦ ПРО
· ООО «Медицинский консилиум»
· ООО «D.S. Стоматология»
Сельское хозяйство:
· ООО ТЦ «Агрит»
· ООО «СП «ЛИДЕР»
· ООО «АВРОРА»
Пищевая и перерабатывающая промышленность:
· ООО «КЛВЗ КРИСТАЛЛ»
· Сеть магазинов «Ферма»
· АО «РУССКИЙ ПРОДУКТ»
· АБ ИнБев Эфес/Напитки Вместе
· ООО «Агрофирма Оптина»
Сфера туризма и торговли:
· Загородный отель WELNA ECO SPA RESORT
· ООО «Термы»
· ООО «СЕРВИКОМ» " (Отель «Амбассадор Калуга»)
· Семейный цент «Планета -Калуга»
· Ресторан 5 звёзд
· ООО «Торговый Квартал»
Премия «Калужский бренд – 2025» прошла при поддержке партнеров: Федеральная компания DOGMA, филиал Фора-Банк г. Калуга, «БКС Мир Инвестиций».