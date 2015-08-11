От создания контента до научных открытий: на «Уроке цифры» калужским школьникам рассказали, что такое ИИ-агенты

Более 800 школьников региона посетили серию «Уроков цифры», которые провели сотрудники Калужского отделения Сбербанка. На уроках по теме «ИИ-агенты» учащиеся узнали, что такое AI-агенты, чем они отличаются от других систем искусственного интеллекта и как могут быть полезны в повседневной жизни, а также обсудили ключевые вопросы, связанные с развитием искусственного интеллекта.

Современные AI-агенты — это «умные» программы, которые не просто выполняют команды, а способны самостоятельно определять действия для достижения поставленных целей. Они уже успешно справляются с рутинными задачами и начинают осваивать физический мир, постоянно повышая свою автономность: улучшают код, анализируют информацию, учатся на собственном опыте, адаптируются к новым условиям и принимают решения.

Максим Волков, управляющий Калужским отделением Среднерусского банка Сбербанка:

«Искусственный интеллект — это технология будущего, которая уже сегодня меняет наш мир. И важно не только понимать принципы работы этой технологии, но и учиться правильно использовать цифровые новации. Наши уроки знакомят школьников со сферой высоких технологий и помогают разобраться, какие знания нужны, чтобы стать специалистом по AI. Только в 2025 году мы провели 27 «Уроков цифры» в нашем регионе, которые посетили 811 человек. Развитие цифровой грамотности у юного поколения — это прямой вклад в их будущее, в способность уверенно ориентироваться в меняющихся условиях и создавать собственные технологические решения».

«Урок цифры» — это всероссийский образовательный проект. Материалы для занятий по теме «ИИ-агенты» были разработаны Благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера. Этот урок традиционно открыл новый цикл занятий и проводился в российских школах с 22 сентября по 12 октября 2025 года.

Проект реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».