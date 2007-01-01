В Калужской области разрешили охотиться
Ранее в регионе действовал полный запрет на охоту с 22 сентября до 15 октября, сообщали в министерстве природных ресурсов и экологии.
Охоту запрещали по решению оперативного штаба. Выдача разрешений охотникам была приостановлена. При этом причины не назывались.
Нарушителям грозил штраф в 3000-4000 рублей.
В Минприроды также напоминали, что нахождение в охотничьих угодьях людей с оружием или с добычей приравнивается к охоте.
