Главная Новости Общество В Калуге чествовали сельхозработников
Общество

В Калуге чествовали сельхозработников

Дмитрий Ивьев
16.10, 08:50
Во второе воскресенье октября в России отмечается День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Калужском Доме музыки для тружеников полей и ферм, сотрудников сельхозпредприятий, ученых-аграриев, работников пищевой и перерабатывающей индустрии прошёл праздничный концерт. Председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев и временно исполняющий полномочия главы городского округа города Калуги Дмитрий Денисов поздравили виновников торжества, вручили награды и почётные грамоты.

«Во все времена наша страна сама обеспечивала себя всем необходимым. Сегодня труд работников сельского хозяйства и пищевой промышленности очень почётен и востребован. От эффективной работы этих отраслей зависит продовольственная безопасность государства. Благодарю вас за добросовестную работу, низкий поклон ветеранам отрасли, много сделавшим для её сохранения в трудные 90-е годы и дальнейшего развития.  Желаю здоровья, благополучия и новых успехов в труде на благо родного края!», – отметил Юрий Моисеев.

