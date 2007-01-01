Афиша Обнинск
+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество В Калуге впервые вручат региональную премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса
Общество

В Калуге впервые вручат региональную премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса

Дмитрий Ивьев
16.10, 07:00
0 133
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

22 октября в Калуге впервые пройдёт региональная церемония вручения премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Мероприятие состоится в зале Областной филармонии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Накануне, 21 октября, в Молодёжном центре пройдёт круглый стол «Код патриотизма: ценности в кино, театре и музыке», в котором примут участие деятели культуры, педагоги и представители общественных организаций. В рамках программы также покажут фильмы «Каруза» и «Доктор» с последующими встречами и обсуждениями с их создателями.

На участие в премии поступило более 70 заявок, из которых к голосованию допустили 47. В жюри вошли народный артист России Игорь Угольников, телеведущий Виталий Елисеев, режиссёр Глеб Пускепалис и другие известные фигуры культурной сферы. Среди финалистов - настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Алексей Скрипкин, журналист Светлана Виноградова, гимнаст Иван Куляк, художник Сергей Гребенкин и другие представители творческих профессий.

Лауреаты получат статуэтку «Взлетающий журавль» и грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию новых проектов. Церемонию вручения представят поэт Роман Сорокин и актриса Елена Радевич. В концертной программе выступят народный артист России Валерий Баринов, автор-исполнитель Алексей Поддубный, Камерный оркестр Калужской филармонии и другие артисты.

Премия «Поступок» была учреждена в 2023 году в память о заслуженном артисте России Сергее Пускепалисе. В 2025 году проект впервые выходит за рамки столицы и приобретает региональный статус: теперь церемонии будут проходить ежегодно как в Москве, так и в Калуге.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ild5RlpaVGdCSEJCbmJySVdQU2ltUnc9PSIsInZhbHVlIjoidDgwR09IbzRlOE9UQkZQS2pyMWpWUTBaRExWbnllTGFuUWFFMDMvMG8xTGhybWNHUnZTem1EOGRvc0FuUEVpdEdiMy9tMHNNdGtUTlQ1L0pkK01FSEdiK3hJN0VYdlR1VWdJcWw3aHV4djN6QjdsVkx0bWRWOTlMRWtzK3p1R2ZBNTdpU3VvaGxLYnNYNVIvbkZqeG1MUHhhTEJLM1Exb1YrdFhhOHdFTko1c2pxNlo5TWRPWGxwaEhXcXNSME9NSlY2TjNKa05PbUFxSzloRjlacWtYbzA3NUdpem9UNUlEZHhLWERJU0RmZE0waFdwTmNDdXpNQUZ2TFJCK0tkVHFiOUZHK2ZPLytzV29oaFF0VzdSY0dxTzZKalB4VlBIU0NqQUgzUWtrd25Xdm9yS002QzE1RGpkUW9zSFkvckQ5c0VUblZ0dW9kYktROENBdVliTWZ0VXZkb3c5MExPMHhuUHN3NG1tSDcwemRFRHhqM3BEUHJmaUpwVTUxYmJWajhzQk9QS3E1Q0lOY1loTUVhYWtvYUt2WFQrZmZjMWJEYTlYODRna0xkQUo1Q2hDbmtNNVVoMlNYUUZXaXU4cCIsIm1hYyI6IjYzNzNiZTRkMDNhMTFhZDVmYTdjNzVmYjFiZjYwNjJjZjU5NmJhZmU4NjRlZjBjMDA5ZGM5NmFmMTgxNTJhZjIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ik8xcnRmWnNLNllnYmJzSk13NDl4VXc9PSIsInZhbHVlIjoiRFR5eDBqYkNLT2o3SW9KUEhDbWxaWkk5Z3NidWJoWURwYjdOVW5KN0FRelVCY1NUZml1N2JIZFM3SkJPc2txejlkM2hYeGZuK1hzdEJsazM0RWVyNi9ZdlQzcUcvNEkxSEFON2IwTG03OUwza0hoVlZsTFpyaCthY3V2VWM1QktqS3l4aHJCaGNpTVBkUFJSWUh2c25TNVJNV2RtTTA4cFJpTWtzYnRHdnJ6bU5YQnE1ZkJ6V3lSeGswMFpnMk4wd201NjAxNHlxaFNmMG1QZGNPR054RGVwOER1NXAwMVhQWVN6OFZtK2hDSFNFNk9BNUwwb2tQWmVzeHRmQkpoOXdONnlUYlE0cFZUTEFEWHNjL0o2K2NIMmxyY2ZoejF1QkQyczFQRTBGbVFVR0h3TWkzUUJLaDJmRWhCL3lxdys1SE9ab3VGY3lMQUx6eW9rWUZuQnR4OVNvamdKY21qUW9samt4c3VPbW11ZnpiZ2lzU3RiNk8rV1R4Ny9YTWxlYlBiVEhkMVJocjZtanZNS05pZkJBZWZEM0RMdnVZVTEvS3ZXZnZReG1tUEFQR2U3MGw1clNacHhaV25La0p0RjdXOFdqbXducHdGTmNQZVZ4cW44b0JUWGJVdjY1R3dUUDFOMmx2REdHWDI3VDhwMDBQQ0JHQVpXNnFCQ2pjeUlKSUYrdjZhVms3QmFCVWtCQjJUMkVhWUVoNkJIVEpBTnBUbkVLNkRLcmphWVNITmxRVlpwSVF0c2FOZTlmdUhTd01BVkoxOWRmV1dadytWMmdHMjlLZU1jRkFSZ0h0SDIyVFhONEFoZUQwNEJ4QSs3alhYeUNBKzZHR2JlQ05jaSIsIm1hYyI6IjgxNzM2ZTQzYWVmMDhkNjQ3M2Y1NzU4YTZlYjhiNjQzMDgxNTEyNWZiNWJkOWVhN2M0NDM3NzMwZmQ3OWIyM2IiLCJ0YWciOiIifQ==
18+