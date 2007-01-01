В Калуге впервые вручат региональную премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса

22 октября в Калуге впервые пройдёт региональная церемония вручения премии «Поступок» имени Сергея Пускепалиса. Мероприятие состоится в зале Областной филармонии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Накануне, 21 октября, в Молодёжном центре пройдёт круглый стол «Код патриотизма: ценности в кино, театре и музыке», в котором примут участие деятели культуры, педагоги и представители общественных организаций. В рамках программы также покажут фильмы «Каруза» и «Доктор» с последующими встречами и обсуждениями с их создателями.

На участие в премии поступило более 70 заявок, из которых к голосованию допустили 47. В жюри вошли народный артист России Игорь Угольников, телеведущий Виталий Елисеев, режиссёр Глеб Пускепалис и другие известные фигуры культурной сферы. Среди финалистов - настоятель храма Петра и Павла в селе Овсорок Алексей Скрипкин, журналист Светлана Виноградова, гимнаст Иван Куляк, художник Сергей Гребенкин и другие представители творческих профессий.

Лауреаты получат статуэтку «Взлетающий журавль» и грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию новых проектов. Церемонию вручения представят поэт Роман Сорокин и актриса Елена Радевич. В концертной программе выступят народный артист России Валерий Баринов, автор-исполнитель Алексей Поддубный, Камерный оркестр Калужской филармонии и другие артисты.

Премия «Поступок» была учреждена в 2023 году в память о заслуженном артисте России Сергее Пускепалисе. В 2025 году проект впервые выходит за рамки столицы и приобретает региональный статус: теперь церемонии будут проходить ежегодно как в Москве, так и в Калуге.