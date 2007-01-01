В Калуге началась церемония награждения премии «Калужский бренд»
В среду, 15 октября, проходит церемония награждения победителей конкурса «Калужский бренд – 2025». Его уже 19 лет проводит «Комсомольская правда – Калуга».
Жители Калужской области выбрали несколько десятков предприятий и организаций, которые, по их мнению, заслужили право называться калужскими брендами.
Номинации охватывают практически все сферы экономики и жизни. От промышленности, до культуры и туризма.
Подробности читайте позже на нашем сайте.
