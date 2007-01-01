Экс-мэра Калуги Николая Любимова оставили под арестом

В среду, 15 октября, Басманный суд Москвы рассматривал апелляцию его адвокатов, однако под домашний арест Любимова не отпустили.

Напомним, Любимова взяли под стражу в декабре прошлого года. Уже несколько раз арест продлялся.

Ранее калужанин подал апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы. Мосгорсуд оставил решение без изменений.

Напомним, экс-мэра Калуги обвиняют в трех взятках в особо крупном размере в тот период, когда чиновник был губернатором Рязанской области.

До работы в Рязани Любимов занимал различные посты в Калуге. Он успел побывать городским головой, министром, заместителем губернатора Артамонова, областным депутатом и депутатом Госдумы.

За день до ареста он объявил об уходе с должности члена Совета Федерации.