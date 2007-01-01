В Калужской области началась консервация старинной церкви

В селе Перемышль начались противоаварийные и консервационные работы на Успенском соборе — памятнике федерального значения XV–XVI веков

Об этом сообщили 15 октября в управлении по охране объектов культурного наследия.

Исторически собор представлял собой комплекс, включающий храм XVI века, колокольню XVIII века и трапезную XIX века. Первоначально здание окружала с трёх сторон двухъярусная открытая галерея-гульбище, имело пятиглавую композицию и с восточной стороны завершалось трёхчастной апсидой.

Богослужения в храме проводились до 1926 года. С 1950-х годов здание использовалось под складские помещения Перемышльского райпотребсоюза, что ускорило его разрушение.

Сегодня Успенский собор находится в плохом состоянии: отсутствуют инженерные коммуникации, двери и окна, полностью утрачены крыша, внутренние перекрытия, боковые главы и фрагменты четверика. Своды сохранились лишь частично. Особенно тяжёлый урон памятнику был нанесён в 1972 году, когда обрушились центральная глава и своды.

Проводимые сейчас работы направлены на предотвращение дальнейшего разрушения и стабилизацию оставшихся конструкций.