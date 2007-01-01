20 соцконтрактов заключили жители Жиздринского района за год

В 2025 году жители Жиздринского муниципального округа заключили 20 социальных контрактов, сообщил исполняющий обязанности главы округа Александр Барыбин.

На реализацию этой меры социальной поддержки из бюджета было выделено пять миллионов рублей.

За помощью в заключении социального контракта в отдел социальной защиты обратились 73 человека, и 20 заявок получили положительное решение. Среди получателей - как те, кто оказался в трудной жизненной ситуации или нуждался в содействии при поиске работы, так и жители региона, решившие начать собственное дело в форме индивидуального предпринимательства или фермерского хозяйства.

Александр Барыбин отметил, что государственная социальная помощь на основании социального контракта стала одним из ключевых направлений национального проекта «Семья». По его словам, эта мера действительно играет важную роль в поддержке семей, оказавшихся в сложных обстоятельствах: она не только способствует улучшению их финансового положения, но и помогает развивать профессиональные навыки и повышать шансы на трудоустройство.