В Калуге обсудят, как искусство и культура формируют патриотизм у молодёжи

С 21 по 23 октября 2025 года в Калуге пройдёт первая региональная премия «Поступок» имени Сергея Пускепалиса, учреждённая в честь граждан, ежедневно совершающих поступки во благо общества. В рамках деловой программы мероприятия состоится круглый стол, посвящённый воспитанию патриотизма среди молодёжи через кино, театр, музыку и другие формы искусства.

Тема дискуссии - «Код патриотизма: дешифровка ценностей через кино, театр и музыку». В обсуждении примут участие представители творческих профессий, педагоги, органов власти и общественных организаций. Модератором выступит Дмитрий Бархатов, председатель Координационного совета Всероссийского общественного движения «Наставники России».

Участники рассмотрят эффективные инструменты влияния культуры на формирование патриотических ценностей, обсудят меры государственной поддержки и возможности интеграции художественных практик в образовательные программы.

Своим опытом продвижения патриотических идей через кинематограф поделятся генеральный продюсер фильма «Каруза» Сергей Багиров и режиссёр картины «Доктор» Артём Темников. Генеральный директор премии «Поступок» Александр Баршак расскажет о том, как премия может стать платформой для развития патриотического искусства.

В ходе открытой дискуссии также будут затронуты вызовы современности, роль СМИ, механизмы вовлечения молодёжи в создание патриотических произведений и поддержка деятелей культуры.

По итогам круглого стола планируется выработать практические рекомендации по укреплению патриотического воспитания через искусство и культуру.