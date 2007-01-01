Афиша Обнинск
В Калуге за два дня выпало 44% месячной нормы осадков

Дмитрий Ивьев
15.10, 11:36
В среду, 15 октября, подробности о погоде сообщила известный калужский метеоролог Татьяна Инкина.

- Циклон, который 13 и 14 октября поливал дождем Калужскую область, начал заполняться воздухом, атмосферное давление растет, - пояснила она. - Дождь ослабеет. Можно подвести итоги прошедшего ненастья. В Калуге, на метеостанции, за двое суток выпало 25 мм осадков, что составляет 44 % от месячной нормы. Больше всего дождя выпало на севере области, в Малоярославце - 35 мм.

По ее словам, в ближайшие пять дней сохранится облачная погода с небольшими дождями.

