15 октября состоялось заседание думы городского округа города Калуги
Общество

15 октября состоялось заседание думы городского округа города Калуги

Дмитрий Ивьев
15.10, 10:40
Депутаты согласовали крупную сделку муниципальному предприятию «Управление калужского троллейбуса». Сделка будет совершена путем заключения договора с единственным поставщиком АО «Государственная транспортная лизинговая компания» на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) транспортных средств. В рамках участия Калужской области в федеральном проекте «Развитие общественного транспорта» национального проекта «Инфраструктура для жизни», МУП «УКТ» приобретёт в лизинг 20 автобусов большой вместимости на сумму 638 млн.752 тысячи рублей. 

«Благодаря федеральному проекту значительно обновился подвижной состав муниципального предприятия, на маршрутах общественного транспорта работают новые автобусы и троллейбусы, удалось повысить качество транспортного обслуживания жителей микрорайонов «Северный» и «Правобережье». Работа по развитию системы городского общественного транспорта и модернизации подвижного состава будет продолжена», – отметил председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев.

