Нелегальную свалку нашли в Калужской области
Общество

Нелегальную свалку нашли в Калужской области

Дмитрий Ивьев
15.10, 10:10
Ее обнаружили в Дзержинском районе.

- По результатам обследования установлено, что несанкционированный навал мусора в основном расположен на неразграниченных земельных участках, - рассказали в среду, 15 октября, в министерстве природных ресурсов и экологии региона. - Также мусор имеется как на землях лесного фонда, так и на землях населенных пунктов.

Чиновники напомнили калужанам про ответственность за сброс мусора в лесах.

