Нелегальную свалку нашли в Калужской области
Ее обнаружили в Дзержинском районе.
- По результатам обследования установлено, что несанкционированный навал мусора в основном расположен на неразграниченных земельных участках, - рассказали в среду, 15 октября, в министерстве природных ресурсов и экологии региона. - Также мусор имеется как на землях лесного фонда, так и на землях населенных пунктов.
Чиновники напомнили калужанам про ответственность за сброс мусора в лесах.
