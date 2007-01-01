В Калуге отключат радио и телевидение

Профилактические работы запланированы на понедельник, 20 октября, сообщили в городской администрации.

Каналы первого и второго мультиплексов, а также радио «Вести» будут недоступны с 01:00 до 10:00.

Радио «Маяк» отключат с 6:00 до 10:00, «Радио России» - с 5:00 до 10:00.

Также возможны отключения с 8:00 до 10:00 следующих радиостанций и каналов: