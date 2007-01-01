В Калуге отключат радио и телевидение
Профилактические работы запланированы на понедельник, 20 октября, сообщили в городской администрации.
Каналы первого и второго мультиплексов, а также радио «Вести» будут недоступны с 01:00 до 10:00.
Радио «Маяк» отключат с 6:00 до 10:00, «Радио России» - с 5:00 до 10:00.
Также возможны отключения с 8:00 до 10:00 следующих радиостанций и каналов:
- «Радио «Комсомольская правда» 93,1 FM,
- «Монте Карло»,
- «Серебряная ладья Калуга»,
- «Ника ТВ»,
- «Европа плюс»,
- «Дорожное Радио»,
- «Радио 40»,
- «Ника FM»,
- «Авторадио»,
- «Серебряный дождь»,
- «Love Radio»,
- «Новое радио»,
- «Радио Русский Хит»,
- «Радио РЕКОРД»,
- «Ретро FM Калуга»,
- «Радио «Гордость»,
- «Маруся ФМ».
Партнёрские новости
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь