Новость дня Общество

В Калуге отключат радио и телевидение

15.10, 09:11
Профилактические работы запланированы на понедельник, 20 октября, сообщили в городской администрации.

Каналы первого и второго мультиплексов, а также радио «Вести» будут недоступны с 01:00 до 10:00.

Радио «Маяк» отключат с 6:00 до 10:00, «Радио России» - с 5:00 до 10:00.

Также возможны отключения с 8:00 до 10:00 следующих радиостанций и каналов:

  • «Радио «Комсомольская правда» 93,1 FM,
  • «Монте Карло»,
  • «Серебряная ладья Калуга»,
  • «Ника ТВ»,
  • «Европа плюс»,
  • «Дорожное Радио»,
  • «Радио 40»,
  • «Ника FM»,
  • «Авторадио»,
  • «Серебряный дождь»,
  • «Love Radio»,
  • «Новое радио»,
  • «Радио Русский Хит»,
  • «Радио РЕКОРД»,
  • «Ретро FM Калуга»,
  • «Радио «Гордость»,
  • «Маруся ФМ».

Партнёрские новости
