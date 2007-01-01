Афиша Обнинск
Главная Новости Общество Четыре гектара масксетей сплели боровские волонтеры
Общество

Четыре гектара масксетей сплели боровские волонтеры

Дмитрий Ивьев
14.10, 13:47
0 216
Читайте KP40.RU:
С начала проведения специальной военной операции активисты Боровского района изготовили и отправили на передовую маскировочные сети общей площадью около четырёх гектаров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Калужской области.

Участники волонтёрского движения «СВОй тыл» также собрали для солдат 5 000 пар вязаных носков, 8 000 окопных свечей и 170 антидроновых сетей.

Доставку гуманитарного груза обеспечивают автоволонтёры, а материалы для изготовления маскировочных сетей предоставляют Законодательное собрание и администрация Боровского округа.

