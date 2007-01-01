Калужская область участвует в развитии доставки грузов с помощью дронов

По всей стране, включая Калужскую область, активно внедряется беспилотная авиационная доставка грузов. По данным ассоциации «Аэронекст», более 50 российских компаний уже разрабатывают технологии и тестируют маршруты в разных регионах. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Беспилотники перевозят самые разные грузы: от лекарств и почты в отдалённые деревни до запчастей на промышленные предприятия. Специалисты подчёркивают ключевые преимущества такого способа доставки - скорость до 80 км/ч, независимость от состояния дорог, устойчивость к погодным условиям и выгодная стоимость.

С 2022 по 2024 год доля беспилотных грузоперевозок в России выросла с 6% до 15%. Дроны уже применяются для оперативной доставки медикаментов в зоны ЧС, перевозки сельхозпродукции, товаров из онлайн-магазинов - в том числе в труднодоступные районы Сибири и Арктики. Кроме того, беспилотники задействованы в мониторинге лесов и сельскохозяйственных угодий.

Развитие этого направления формирует новый рынок услуг, который оказывает заметное влияние на экономику и улучшает качество жизни в регионах.