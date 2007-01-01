Афиша Обнинск
+5...+6 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Общество Калужская область участвует в развитии доставки грузов с помощью дронов
Общество

Калужская область участвует в развитии доставки грузов с помощью дронов

Дмитрий Ивьев
14.10, 12:50
0 218
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

По всей стране, включая Калужскую область, активно внедряется беспилотная авиационная доставка грузов. По данным ассоциации «Аэронекст», более 50 российских компаний уже разрабатывают технологии и тестируют маршруты в разных регионах. Эта работа ведётся в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Беспилотники перевозят самые разные грузы: от лекарств и почты в отдалённые деревни до запчастей на промышленные предприятия. Специалисты подчёркивают ключевые преимущества такого способа доставки - скорость до 80 км/ч, независимость от состояния дорог, устойчивость к погодным условиям и выгодная стоимость.

С 2022 по 2024 год доля беспилотных грузоперевозок в России выросла с 6% до 15%. Дроны уже применяются для оперативной доставки медикаментов в зоны ЧС, перевозки сельхозпродукции, товаров из онлайн-магазинов - в том числе в труднодоступные районы Сибири и Арктики. Кроме того, беспилотники задействованы в мониторинге лесов и сельскохозяйственных угодий.

Развитие этого направления формирует новый рынок услуг, который оказывает заметное влияние на экономику и улучшает качество жизни в регионах.

Новости по тегу
калужская область
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IjZKL3lTR1lIWVd5QmpybTlLVW41OHc9PSIsInZhbHVlIjoiNVZONjlBMUg1ekllMkpoZnNjOHUrMlBqWEE0aXQxdXMyTndGbG0vQzlNMnZZZTFXMU9CZFBhRndrM0IyNFJ1RnZobmhnb3ovL0YzY1gxTGk0bGRkMXU4Q29hZ2Jzd0ZoSVE3VlcweTVMN1RtSk44djFpSXEwQ2FXdGhvUG9aZ0UrU3B6em4zUXpEeXI0UjNRZEhVSlMyVmtNeloyUHFwN29KUjhhdGZpTHJIUnhrcytmc1VFYnNqRlNwT2xlREFLQVd4WmUySDlCZXk1TWEyUFpPK2syckdONWpocVREWUh2T0tBOTJnR1VDcXhkeDI4VHFqRHdWb2RuT2IrN1FITGFQa21TRitJUUtLb1RIc0JQWUlBNFd5MzYwUEExTnBadUFYS0xITVNoSkJFazZ0R0NFNTd1TFJTZUhPeFdhcW9pUExNeUhERXVHVHUya1I5VFAwd0I4THBPOWpSOSs4c2VxU29OVVN0VHZqcmEyREpDZEszd3VtNVVDejEzVGkwZ2RtK1Y1VUczZTkwVXF0Tk4xa0ZIZTVRVW9KQ25qUjRNbTlGZWxmbG5YSE02ZTNpTXp4YlZ0bUplMGt6TXFFSCIsIm1hYyI6IjkxNWZhZWMxODdmYTRmNDAxZjBiZmE0YWU5MDZlYzJmNDA3MTMyZjlmOGJiYzcxNzhlNDI1OGNiNmIyYmU2YWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkRtUVhuQ1U1c0Jwa2lQNW11MEl6amc9PSIsInZhbHVlIjoiYkdhdzJVTmpZL1BCa1lsQVpGZGRzTTZQWXpJb0tjQXZoRWZmSHZLN3psVDZiWEpCZ0JuYTZONklTeXZaV0ZCc2lXOUdWUmJjVkxuSTJraWdwU21FTXhpbFExeTVEeThaV2xVNXlnYTcySDYrVzR1a3BDdHRwU1NVUzRvck5Qb1RYMzNmd1JqMGRrdVlwRUQza0hkb0xaZnNwbWR6UEpNNlJZOXliaUhlaDVoeTBFazdTT3JLZXUxSFpNcTJlNjVBaGFpVGVaeDFsRVVIdDB5eDhFa082QnJVWVFBc2RGK1ZkMWoyRVlucXpKOGJTZ2ZacDZxVWtNcHJWS3cwUkNTOWRGSFNoY2hVeG15eUtGUjEwby9nVUJPMGNRbGdZbTNtbEFGN3lZdVY2TUZLaHE2ZWUwbEhReU1rOUVQUnhUWHg2NlNkMDlkUmY2YThGRWpxM2VTaXZFQk56eGtHNmxVaGt6SVdxOVBkWndKVDUweXZ2SzZKUmlaZXMzbzE1Ym5yZVFqOU1NWnBudDBOaUUxWS9TWnpCbk1iMDUwVHBIV3lCM1hPNE01WGcwZnNySUtPOVA2TXJ0Tk1xaTdONC91MnBWQzlLTXZkM3R2TkRMd0hSTW4yWFJ4MjF1Qm43Z0lsNDZyeXNEemY3SFE4aVphdXp2OXRDaU5DazJzMmNxY2lzQ0hEcFkrNk9YUHY5cnpjaW1yeHF6OTlqUHJwU3JIa2paTFF5blkyblJWcHV0OXZMREVGMFBxejB6TFZPeU9SVml3SmR2Sjd6THNhVjk4c0xRbTV1SGJ0V1dZN3d6L0UvUFlHcnFNZ0xzVFlFZExLaGwwM3lVN1puZFp4ZGRaeiIsIm1hYyI6ImZkZTNhMjNlMWM4ODAyODM5MWJjNWNjMzg5MjNiYTBkYWZlZTNhMDQwYWI2ZTIxMDhkZjMwNmFkNWM1NjIwOWIiLCJ0YWciOiIifQ==
18+