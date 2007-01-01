Афиша Обнинск
Общество

Калужские пилоты завоевали семь медалей на чемпионате России по авиагонкам

Дмитрий Ивьев
14.10, 14:37
0 228
На аэродроме «Орешково» завершились всероссийские соревнования по авиационным гонкам и высшему пилотажу, в которых приняли участие более 20 лётчиков-спортсменов из Москвы, Московской области, Перми, Тулы, Краснодарского и Ставропольского краев, Крыма и Калужской области.

Калужскую команду представляли Максим Бугаёв, Владимир Николаев, Алексей Шахматов и Владимир Москаленко. В личном зачёте Максим Бугаёв стал чемпионом в классе поршневых самолётов. Бронзовые медали завоевали Владимир Николаев - также в классе поршневых машин - и Алексей Шахматов - в дисциплине высшего пилотажа на реактивных самолётах.

В командных соревнованиях калужане заняли вторые места в двух категориях: «реактивный самолёт» и «реактивный самолёт - высший пилотаж». Всего спортсмены из Калужской области привезли с чемпионата семь наград.

калужская область
