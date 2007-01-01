Афиша Обнинск
Общество

В Калужской области должностное лицо оштрафовали за сорванный срок ответа жителю деревни

Евгения Родионова
14.10, 20:00
Во вторник, 14 октября, прокуратура Износковского района сообщила о привлечении должностного лица администрации к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращения гражданина.

По словам прокуратуры, обращение жителя деревни Ореховня должным образом не рассмотрено.

— Ответ на обращение направлен на 43 день с момента регистрации обращения, часть доводов осталась без рассмотрения, - рассказали в ведомстве.

Назначен административный штраф в размере 5 тысяч рублей.

