В Людиново разрабатывают новый маневровый тепловоз
Общество

В Людиново разрабатывают новый маневровый тепловоз

Дмитрий Ивьев
14.10, 11:10
0 291
В Людиново стартовала разработка нового маневрового тепловоза ТЭМ-885. На эти цели местному предприятию выделили грант в размере 500 миллионов рублей, сообщили в правительстве Калужской области.

Главной особенностью локомотива станет силовая установка нового поколения, не имеющая аналогов в России. По словам губернатора Калужской области Владислава Шапши, тепловоз получит современное электрооборудование, микропроцессорную систему управления и эргономичную кабину для машиниста.

Планируется выпускать две версии тепловоза - для Российских железных дорог и для промышленных предприятий. Сейчас идёт разработка конструкторской документации и согласование технических решений с поставщиками комплектующих.

Первую промышленную партию нового локомотива намерены выпустить в 2027 году.

