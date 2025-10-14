Афиша Обнинск
Забайкальцы создадут памятник для Калужской области
Общество

Забайкальцы создадут памятник для Калужской области

Дмитрий Ивьев
14.10, 12:09
Региональное отделение Российского военно-исторического общества в Забайкальском крае объявило о старте конкурса на лучший эскиз памятного знака, посвящённого забайкальцам - участникам боёв за Зайцеву гору в годы Великой Отечественной войны. Победивший проект будет установлен на мемориале «Зайцева гора» в Барятинском районе Калужской области.

Приём заявок продлится с 15 октября по 10 декабря 2025 года, участвовать могут все желающие.

В годы войны в Забайкалье было сформировано 16 дивизий, в том числе 116-я Краснознамённая ордена Кутузова Харьковская стрелковая дивизия, бойцы которой сражались в ожесточённых боях за Варшавское шоссе. Многие из них погибли в районе Зайцевой горы.

Председатель регионального отделения РВИО в Забайкалье Татьяна Цымпилова подчеркнула, что увековечение памяти этих воинов - святой долг: именно на калужской земле они отдали свои жизни за Родину, и их подвиг должен быть достойно увековечен.

