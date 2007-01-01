Покров в Калуге обойдется без температурных рекордов

Православные отмечают этот праздник 14 октября. С этой датой связаны некоторые народные приметы. Считалось, что именно на Покров выпадает первый снег.

В этом году снег в нашей области заметили на день раньше.

Метеоролог Татьяна Инкина сообщила, что в 2024 году первый снег в Калуге действительно выпал точно 14 октября, однако в современных климатических условиях такое совпадение носит случайный характер и случается в регионе лишь раз в 15-20 лет. По её словам, аналогичная ситуация наблюдалась в 2007 году, когда первый снег также пришёлся в точности на Покров. За последние 30 лет самый ранний снег зафиксировали в 2013 году - 26 сентября, а в 2019 году 22 сентября метеостанции зафиксировали снежную крупу.

Инкина отметила, что народные приметы в нынешнем климате уже не работают, и привела в пример зиму 2024-2025 годов, которая, по сути, не наступила. Она также напомнила, что самый холодный Покров в Калуге зарегистрировали в 1993 году - тогда столбики термометров опустились до минус 7,1 градуса, а самый тёплый - в 2020 году, когда воздух прогрелся до рекордных плюс 19 градусов.